Uomini e Donne anticipazioni oggi: Isabella di nuovo nel mirino, Luca sarà tornato?

Oggi, mercoledì 3 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Nel corso dell’appuntamento di ieri si è parlato unicamente di Gemma Galgani, pertanto, oggi verrà dato spazio ad altri esponenti del parterre degli over e del trono classico.

Per quanto riguarda i primi, a destare grande sgomento vi è soprattutto il ritorno di Isabella Ricci. La donna, dopo essere stata assente per ben due registrazioni, ha deciso di tornare nel programma. Al trono classico, invece, Andrea Nicole e Roberta continueranno ad essere le sole troniste a sedere sulle agognate poltrone rosse.

Il rumoroso ritorno di Isabella a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne rivelano che gli occhi torneranno ad essere puntati su Isabella. La protagonista si era assentata nelle scorse registrazioni sollevando un grosso polverone. In molti, infatti, temevano che la donna avesse lasciato il programma a causa delle recenti discussioni di cui è stata protagonista suo malgrado. A quanto pare, però, Isabella non si è arresa e vuole proseguire la sua esperienza in studio. Nel corso della puntata, dunque, vedremo come staranno proseguendo le sue conoscenze.

Naturalmente, non mancheranno i battibecchi con Gemma e le frecciatine di Armando, che proprio non riesce a credere alla buona fede della Ricci. Restando sempre in tema di trono over, occhi puntati anche su Ida. Quest’ultima intraprenderà una nuova conoscenza. Il pretendente, questa volta, è Diego. Tra i due si verrà a creare subito un certo feeling che farà passare il cattivo umore alla Platano.

Luca sarà tornato nella puntata di oggi?

Armando, invece, non potrà fare a meno di punzecchiare Marika, donna per cui evidentemente prova ancora un interesse. Ad ogni modo, nel corso della puntata vedremo se il cavaliere sta conoscendo altre dame. In merito al trono classico, invece, le anticipazioni di oggi di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiamerà in studio le troniste Andrea Nicole e Roberta.

Le due continueranno ad essere le uniche persone a ricoprire il ruolo di troniste. Entrambe si stanno cimentando nella conoscenza di due corteggiatori. La prima sta frequentando Ciprian e Alessandro e apparirà molto più presa dal primo. La seconda, invece, sta conoscendo Luca e Samuele, specie col primo ha avuto dei problemi, sta di fatto che il ragazzo è andato via e lei è andata a riprenderlo. Sarà riuscita a convincerlo a tornare?