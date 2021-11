Alex Belli piange: “Aldo mi ha dato uno schiaffone”, Montano pensa di lasciare il GF Vip

Discussione tra Aldo e Alex

La pesante discussione tra Alex Belli e Aldo Montano ha scosso gli equilibri della casa del Grande Fratello Vip. 6. Il campione olimpionico ha dato alcuni spintoni al compagno d’avventura, che poi è scoppiato a piangere e si è sfogato con Miriana Trevisan.

“Mi ha dato un ceffone mentre io ero seduto. Lui non può venirmi a dare un ceffone mentre ero seduto. Miri, te lo dico io, ha fatto uno sfida fisica e queste cose le conosco molto bene. Siamo su due campi diversi, io uso la voce e le parole, lui no. Ha usato la fisicità e a me non piace. Siamo nel gioco del Grande Fratello”, ha detto l’attore di Centovetrine.

Aldo Montano vuole abbandonare il GF Vip 6

Immediatamente dopo la discussione con Alex Belli, lo sportivo Aldo Montano ha pensato di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 6, ma gli altri compagni d’avventura l’hanno calmato facendolo ragionare.

A rincuorare lo schermidore c’hanno pensato anche delle fan, che fuori dal loft più spiato d’Italia con il megafono hanno urlato: “Aldo siamo tutti con te, sei grande!“. La lite tra i due gieffini ha scatenato una serie di reazioni al popolo del web che si è diviso a metà. La maggioranza si è schierato dalla parte di Aldo mentre altri con l’attore.

Alex Belli si sfoga con Manuel Bortuzzo

Dopo il pianto Alex Belli al Grande Fratello Vip 6 ha avuto uno sfogo con Manuel Bortuzzo. “Questa è una pedana come quella di scherma. Noi viviamo qui 24 ore su 24, ci possiamo scontrare, ma possiamo scendere giù dalla pedana e stringerci la mano. Poi ieri ha toccato una mia sfera privata. Ha parlato di un uomo che ama la sua donna e che qui dentro non le mancherà mai di rispetto. Ci sto male, ma ho accettato di fare questo gioco e so bene che se scherzo con Soleil potrebbero fraintendere”, ha detto il gieffino.

Per poi concludere così: “Come faccio io a svegliarmi e prendere uno schiaffone da parte di un amico? Capisci che questa cosa non è facile. Internamente sto male anche io ragazzi. Non è che penso ‘chi se ne frega’. Mi dicono dell’attore, ma ho dei sentimenti e non sto facendo una sceneggiatura”.