Grande Fratello Vip, tante censure: ecco gli eventi più discussi sul web che sono stati omessi (FOTO)

In queste ore sul web si sta molto parlando di alcune censure che il Grande Fratello Vip ha deciso di apportare nel corso di queste puntate andate in onda. L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha stilato una lista di tutti quegli argomenti che sono stati bannati da Alfonso Signorini e dagli autori.

Nello specifico, si tratta di una serie di avvenimenti che coinvolgono i protagonisti di questa edizione. Scopriamo nel dettaglio quali sono le questioni più discusse sul web che sono state censurate.

Le prime due censure del Grande Fratello Vip

I personaggi del Grande Fratello Vip si sarebbero potuti rendere protagonisti di molte più dinamiche rispetto a quelle effettivamente trapelate se non fossero state fatte delle censure. Il primo argomento, molto discusso sul web ma non menzionato da Signorini, riguarda la chiacchierata avvenuta tra Gianmaria e Soleil durante la quale lui adoperò il termine “down” in senso dispregiativo. Sul web scoppiò un polverone, sta di fatto che anche l’ex tronista di Uomini e Donne Luigi Mastroianni intervenne per scagliarsi contro il giovane.

In molti si aspettavano un provvedimento disciplinare per i due ragazzi, ma questo non solo non ci è stato, ma l’argomento è stato completamente glissato dal conduttore. Il secondo punto riguarda tutta la vicenda che ha coinvolto Iconize, amico/nemico di Soleil Sorge. Anche di lui non è stata fatta menzione durante le varie puntate del reality show.

Il web stanco della reticenza

Altrettanto degna di nota sul web, ma non in casa, è la vicenda che riguarda il presunto fidanzato di Miriana Trevisan. La showgirl, infatti, pare abbia qualcuno al di fuori della casa che, tuttavia, non è mai saltato fuori durante questa esperienza nel programma. L’uomo in questione le avrebbe anche fatto dei regali molto costosi per consentire alla donna di sfoggiarli durante la sua permanenza in casa.

Ultimo, ma non meno importante, è il caso delle mail che si sarebbero scambiati Soleil e il fidanzato di Francesca Cipriani. Sul web è trapelata la notizia secondo cui tra i due ci sia stato uno scambio epistolare anche piuttosto piccante che comprometterebbe la sincerità del giovane nei confronti della sua fidanzata. Anche su questa questione, però, il Grande Fratello Vip ha adoperato la via delle censure. Come mai tutta questa reticenza da parte dello staff del programma? Il pubblico da casa comincia a farsi delle domande.