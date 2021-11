GF Vip, Alex Belli mette un segno sulle piramidi delle nomination per imbrogliare? Una clip lo incastra (VIDEO)

In queste ore non si sta facendo altro che parlare di Alex Belli e di un possibile imbroglio fatto con le piramidi delle nomination. Sul web sono trapelati dei video dai quali si evince che il giovane pare abbia sbirciato il colore al di sotto delle piramidi per sapere che tipo di nomination avrebbe dovuto fare.

Dopo che il caso è divenuto virale, sembra sia emersa la verità. Il gesto di Alex potrebbe essere stato compiuto a fine puntata e, quindi, non sarebbe compromettente ai fini del gioco. Tuttavia, pare che non sia davvero tutto così. Scopriamo cos’altro è emerso.

Alex e il caso delle piramidi delle nomination

Nel corso della puntata di lunedì del GF Vip Alex Belli pare abbia compiuto un’irregolarità con le piramidi delle nomination. In un primo momento si era creduto che il giovane avesse sbirciato in anticipo il colore presente al di sotto di tali oggetti. Successivamente, poi, è emerso che quest’azione sembrerebbe essere stata commessa al termine della puntata. Se così fosse, dunque, il giovane non avrebbe barato durante le nomination.

Ad ogni modo, il modo di fare alquanto sospetto che il protagonista ha adoperato sta lasciando aperte altre piste. In queste ore, infatti, sul web è trapelata una clip da cui sembrerebbe proprio che Belli avesse intenzione di mettere in scena una strategia. In particolar modo, dopo aver sollevato una piramide, il giovane ha provato a fare un segno nella parte superiore dell’oggetto. Tutto questo potrebbe essere stato fatto per riuscire a riconoscere la piramide nel corso delle prossime puntate. (Continua dopo il video)

Belli ha imbrogliato?

Questo, dunque, giustificherebbe il fare sospetto e colpevole con il quale Alex Belli ha girato le piramidi delle nomination dopo la puntata del reality show. Al momento, però, gli utenti del web sono divisi in due fazioni. Da un lato ci sono coloro i quali ritengono che il concorrente abbia agito in questo modo semplicemente perché mosso dalla curiosità. Altri, invece, ritengono che la sua sia tutta una strategia di gioco finalizzata ad andare avanti il più a lungo possibile.

In ogni caso, almeno per il momento, la produzione del reality show non si è ancora sbilanciata sulla vicenda. Dopo il putiferio scoppiato sui social, lo staff non è ancora intervenuto per chiarire come siano andate realmente le cose. Non ci resta che attendere le prossime ore o, addirittura, la prossima puntata del reality show per scoprire cosa accadrà.