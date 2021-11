GF Vip, guerra tra Aldo e Alex, il web sbotta: “Perché avete censurato la scena in cui Alex picchia Aldo?” (FOTO)

Tra Alex e Aldo sembra guerra aperta nella casa del GF Vip. I due non riescono proprio a trovare un punto d’incontro, pertanto, non stanno facendo altro che lanciarsi frecciatine e aggredirsi verbalmente e, a quanto pare, anche fisicamente.

Gli utenti del web, nel frattempo, stanno commentando quanto accaduto e si stanno schierando da una parte piuttosto che dall’altra. Ad ogni modo, anche alcuni volti popolari stanno manifestando la loro opinione, specie Fariba Tehrani ha diffuso un post clamoroso dal quale si evincerebbe che la regia abbia censurato alcune scene. Scopriamo cosa è emerso.

La presunta censura del GF Vip

Ieri Aldo e Alex si sono pesantemente scontrati nella casa del GF Vip. I due hanno avuto un alterco così importante al punto da sfiorare quasi la rissa. Dalle clip trapelate sul web si evince che Montano, dopo le innumerevoli provocazioni di Belli, abbia perso letteralmente le staffe fino a mettere le mani addosso al suo interlocutore. Malgrado questo, però, la maggior parte degli utenti del web sembra schierata dalla parte dell’atleta.

In molti, infatti, ritengono che Alex sia un calcolatore e un provocatore che punterebbe proprio ad esasperare i suoi compagni d’avventura in modo da spingerli a commettere gesti inconsulti. Anche Fariba Tehrani, mamma di Giulia Salemi, è intervenuta sulla vicenda per schierarsi dalla parte di Aldo. La donna, infatti, ha detto che la regia del programma avrebbe censurato delle scene. In particolare, quella in cui Alex per primo picchia sotto al mento del suo interlocutore. (Continua dopo la foto)

Aldo vuole andare via dopo la lite con Alex

Il post della Tehrani ha fatto il giro del web e in molti hanno cominciato a condividerlo mostrando tutta la loro vicinanza all’atleta. Il pubblico, dunque, sembra essere molto più incline a dare ragione ad Aldo invece che ad Alex dopo le liti avvenute al GF Vip. Proprio dopo i diverbi, infatti, alcuni fan si sono recati al di fuori della casa di cinecittà per gridare tutto il loro sostegno nei confronti di Aldo.

Quest’ultimo è apparso piuttosto provato, al punto da varare addirittura l’ipotesi di abbandonare la casa del Grande Fratello Vip dopo quanto accaduto. Il calore e il supporto dei suoi sostenitori, però, pare stia dissuadendo il giovane dal compiere un simile gesto estremo. Questo servirà a placare il suo malessere? Lo scopriremo presto.