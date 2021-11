Il Paradiso delle signore spoiler 5 novembre: Vittorio scopre la verità, Flora indaga sul padre

Venerdì 5 novembre, al Paradiso delle signore ci saranno alcuni colpi di scena. Nello specifico, si parlerà molto della scoperta appena fatta da Vittorio. Quest’ultimo, infatti, scoprirà la verità sul demo e non potrà fare a meno di confrontarsi con Tina e Anna su quanto accaduto.

Flora, dal canto suo, comincerà a mostrarsi alquanto sospettosa nei confronti di Adelaide e Umberto. Per tale ragione, avvierà delle indagini per scoprire qualcosa di più sul rapporto che ha unito la donna a suo padre Achille.

Nella puntata del 5 novembre Vittorio scoprirà tutto

Nel corso della puntata del 5 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio scoprirà tutto sul demo. Il direttore dello shopping center, infatti, apprenderà che a cantare il brano non è stata Tina, bensì Anna. Conti, inoltre, scoprirà anche i motivi che hanno spinto la giovane Amato ad agire in questo modo e a mentire. Pertanto, malgrado il dispiacere per la bugia che gli è stata raccontata, Vittorio si mostrerà estremamente predisposto ad aiutare Tina.

Nel frattempo, Salvatore si schiererà a spada tratta dalla parte di Anna e proverà a convincere Conti a chiudere un occhio anche nei suoi confronti e a comprendere le sue ragioni. Dinanzi questo gesto molto gentile da parte di Salvo, Anna deciderà di essere finalmente chiara con lui. In particolare confiderà al giovane che, in realtà, lei è vedova ed è madre di una figlia. Questi sono i motivi che l’hanno sempre spinta ad essere restia nei confronti del protagonista.

Flora indaga al Paradiso delle signore

Come la prenderà Salvatore? Il giovane sarà sempre disposto a corteggiarla nonostante questa complessa situazione che la Imbriani ha alle spalle? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Intanto, al Paradiso delle signore è tempo di prendere delle decisioni nella puntata del 5 novembre. Bisogna scegliere chi sarà la nuova Venere e Gemma si mostrerà alquanto sicura di essere la candidata ideale per ricoprire questo incarico.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Flora comincerà a maturare dei dubbi su Adelaide e Umberto. La donna non ci vedrà molto chiaro, per tale motivo deciderà di indagare un po’ più a fondo sul reale rapporto che univa suo padre Achille alla contessa. Inoltre, la giovane sarà anche intenzionata a capire quali fossero i motivi celati dietro la guerra che Cosimo Bergamini stava facendo contro i Guarnieri.