Manila contro il bacio tra Soleil e Sophie: “Eccessivo, ci sono ancora taboo, voi non siete lesbiche”

Sophie e Soleil si baciano in bocca

Domenica scorsa, in occasione della festa di Halloween Soleil Sorge e Sophie Codegoni al Grande Fratello Vip 6 si sono baciate in bocca. Questa manifestazione d’affetto, però, non è piaciuta per niente a Manila Nazzaro.

Infatti, nelle ultime ore l’ex Miss Italia ha spiegato la ragione alle dirette interessate. Tuttavia, in rete si è sollevata una polemica, con accuse anche pesanti rivolte alla gieffina.

Lo sfogo dell’ex Miss Italia

Riguardo la vicenda del bacio tra Soleil e Sophie, Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6 ha detto la sua. “Per me è sicuramente stato qualcosa di eccessivo. Ti spiego perché secondo me era eccessivo. Perché si gioca sempre, con i baci tra donne. Nella vita in cui viviamo non è ancora semplice. Io do un peso anche a quel tipo di gesto, soprattutto perché voi due non siete lesbiche. Però era forte e strano più che altro. Normalità? No tesoro, limonare con un’amica non è la vita quotidiana se non sono innamorata di lei. Cioè nel senso, quello sembrava”, ha detto la donna.

Per po continuare così: “Tra donne è comunque un’immagine ancora più forte. Questa è una cosa forte perché dietro a una bacio tra donne ci sono ancora dei taboo immensi, come ovviamente sappiamo. Ecco perché vi dico queste cose. I baci tra donne ci stanno quando soprattutto un sentimento questo è ovvio. Farlo tanto per gioco è diverso. Secondo me quando non si è lucidi bisognerebbe fermarsi. E poi si vabbè eravate ubriache ragazze siamo oneste”.

Soleil e Sophie cercano di spiegare il loro bacio a Manila

Dopo le dichiarazioni di Manila Nazzaro al Grande Fratello Vip 6, Soleil Sorge e Sophie Codegoni hanno provato a spiegare alla donna il significato di quel bacio. “Non penso che il bacio tra donne sia stato un messaggio negativo. C’è da dire che il messaggio non è negativo dai Manila, ci sono persone con un’apertura mentale e altre con visioni diverse. Poi è anche quotidianità, anche vita e normalità. Calcola comunque che erano baci dei film. Guarda che è nata come un gioco”, hanno dichiarato le due.

Per poi concludere così: “Alex ci spiegava che nelle fiction italiane non ci si bacia con la lingua, infatti non c’era. Ci sono dei taboo nei baci tra donne? Bene allora si possiamo eliminare e normalizzare. Nel gioco della bottiglia quante volte baci un uomo che non ti piace? Per noi è come un bacio dato ad un uomo. Comunque non eravamo ubriache, ma alticce e avremmo fatto quei baci anche da sane e lucide. Ci prendiamo la responsabilità di quello che abbiamo fatto”.