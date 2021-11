Giulia D’Urso, ex U&D, si è fidanzata? Lei tace e poi svela un dramma: “Credevo di perdere l’occhio” (VIDEO)

Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, pare si sia fidanzata. Di recente, infatti, sono trapelate delle immagini che la vedono in compagnia di un ragazzo misterioso, che sembrerebbe essere il suo nuovo compagno.

Ad ogni modo almeno per il momento, la ragazza sta continuando a lasciare i fan a crogiolarsi nel dubbio. Tuttavia, dopo un po’ di tempo di assenza, la giovane è tornata attiva ed ha rivelato di aver vissuto un’esperienza alquanto drammatica.

Giulia si è fidanzata?

In queste ore è giunta voce che Giulia D’Urso sembrerebbe essersi fidanzata. Alcuni fan l’hanno avvistata in dolce compagnia, pertanto, tutti hanno pensato che avesse trovato, finalmente, l’amore dopo la fine della storia con Giulio Raselli. L’influencer Deianira Marzano ha pubblicato la segnalazione di una fan, che ha dichiarato di aver visto Giulia e un uomo misterioso all’interno di un rinomato ristorante di Milano.

La persona che ha riportato questa testimonianza ha detto di aver visto i due protagonisti estremamente complici. Questo, dunque, ha condotto subito verso l’ipotesi che tra i due ci sia del tenero. In ogni caso, almeno per il momento, la ragazza non si è voluta sbilanciare sulla vicenda. Giulia, infatti, dopo la diffusione di questo gossip era sparita dai social facendo insospettire di parecchio i suoi fan. Dopo un po’ di tempo, però, è ritornata ed ha spiegato il reale motivo della sua assenza. (Continua dopo la foto)

La disavventura della D’Urso

Giulia D’Urso non ha rivelato se si sia realmente fidanzata oppure no, tuttavia, ha raccontato una piccola disavventura. La giovane ha spiegato di aver avuto un problema agli occhi causato, molto probabilmente, da un utilizzo improprio delle lenti a contatto. La giovane, infatti, un giorno si è svegliata con un occhio gonfio e dolorante e si è recata immediatamente in farmacia. I medici le hanno consigliato un collirio a base antibiotica e delle salviette.

Una volta giunta a casa, dunque, ha cominciato con la terapia ed è sembrata stare subito meglio. Ad un certo punto, però, ha confuso il flacone del collirio con quello del liquido per la sigaretta elettronica ed ha erroneamente versato il secondo nell’occhio. Il dolore provato è stato estremo, al punto che la giovane credeva che avrebbe perso la vista. Per fortuna, però, tutto è andato per il meglio e adesso si è ripresa.