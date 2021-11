Tommaso Zorzi: “Ex gieffini? Zero rapporti tranne che con tre”, Enock sbotta

Tommaso Zorzi si confessa al magazine Chi

Nel nuovo numero in edicola del magazine Chi diretto da Alfonso Signorini è contenuta una lunghissima intervista a Tommaso Zorzi. Il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha parlato di Drag Race Italia, la trasmissione dove farà parte come giudice. Ma anche di un programma Mediaset che avrebbe rifiutato. Andiamo a vedere nello specifico cosa ha dichiarato il rampollo meneghino.

Le dichiarazioni del rampollo sugli ex compagni d’avventura

L’intervista concessa al settimanale Chi si è conclusa con una domanda sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda, che è passata inosservata. Da tutti, ma non dall’ex gieffino Enock Barwuah, che ha letteralmente sbottato sui social.

“Cosa penso del GF Vip 6? I miei preferiti sono il conduttore Alfonso Signorini e Sonia Bruganelli. Tra i concorrenti apprezzo molto il modo in cui ama la vita Manuel Bortuzzo. Avrei voluto condividere con lui quest’esperienza. Della mia edizione non ho perso di vista Stefania Orlando, Elisabetta Gregoraci e Andrea Zelletta. Con gli altri non è che ci siano cattivi rapporti, non ce ne sono proprio!”, ha fatto sarebbe l’influencer milanese.

Zorzi: “Ex gieffini? Zero rapporti tranne che con tre”, Enock non ci sta

E proprio la frase “non ce ne sono proprio” di rapporti ha fatto perdere le staffe ad Enock Barwuah che sul suo profilo Twitter ha scritto: “La verità fa male. Non è colpa mia se decidete di sostenere gente che la realtà dei fatti di voi se ne fottono. O forse no vi usano per crescere. Come ho sempre detto ho un problema non so fingere. Molti di loro fingono e mi fa schifo. Ne salvo pochi. Poi Oppini è uno delle perse che io ritengo vero lo è stato nella casa e pure fuori..”. Ecco il contenuto in questione che in poco tempo è diventato virale: