Uomini e Donne spoiler giovedì: Andrea Nicole nel mirino, novità per Isabella

Le anticipazioni della puntata di giovedì 4 novembre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi continuerà a parlare delle due troniste. Nella puntata di mercoledì è stata al centro dell’attenzione Roberta, la quale è riuscita a ripristinare il suo rapporto con Luca.

In quella odierna, invece, vedremo che verrà dato maggiore spazio ad Andrea Nicole. In merito al trono over, invece, il ritorno di Isabella Ricci desterà molto sgomento. Per la dama ci saranno nuovi cavalieri?

Spoiler trono classico nella puntata di giovedì

Nel corso della puntata di giovedì di Uomini e Donne continueremo ad assistere alle dinamiche del trono classico e di quello over. La scorsa messa in onda si è conclusa con gli aggiornamenti sul trono di Roberta. Quest’ultima si era assentata durante la scorsa registrazione in quanto intenzionata a recuperare Luca, il quale era andato via a seguito di alcuni comportamenti errati assunti da lei. Ad ogni modo, il gesto della tronista è servito a ripristinare la situazione, sta di fatto che il giovane è tornato in gioco.

Oggi, dunque, è tempo di lasciare spazio ad Andrea Nicole. Nella puntata scopriremo se la giovane avrà avuto la possibilità di uscire con uno solo dei suoi due corteggiatori o se sarà uscita con entrambi. La protagonista è piuttosto confusa. Tuttavia, da quanto emerso nelle ultime puntate, sembra proprio che la giovane propenda per Ciprian. Purtroppo, però, per molti il giovane non è totalmente sincero nei suoi confronti.

Ritorni e nuove liti a Uomini e Donne

Durante la puntata di giovedì, dunque, scopriremo se il pubblico di Uomini e Donne si ricrederà un po’ sul suo conto oppure no. In merito al trono over, invece, nella puntata odierna dovrebbe aprirsi nuovamente il capitolo Isabella. Dopo essersi assentata per un paio di registrazioni, la donna è tornata in studio e scopriremo se ci saranno nuovi spasimanti per lei. Quando si parlerà di lei, certamente non mancheranno le intromissioni da parte di Gemma Galgani e Armando Incarnato che, ormai, sembrano proprio non riuscire a digerirla.

Ida, invece, ha interrotto definitivamente la conoscenza con Marcello e secondo le anticipazioni pare intraprenderà una nuova frequentazione con Diego. La conduttrice, poi non esiterà a coinvolgere anche Pinuccia e Alessandro che, fino a questo momento, non sono ancora stati chiamati in causa in questa settimana di messe in onda.