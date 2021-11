GF Vip, Alex Belli si prende gioco della disabilità di Manuel Bortuzzo, lo staff sbotta: “Chiediamo provvedimenti” (VIDEO)

In queste ore, Alex Belli si è reso protagonista di una frase piuttosto dura nei confronti di Manuel Bortuzzo. Nello specifico, il giovane ha fatto una battuta prendendosi gioco della disabilità motoria del suo coinquilino.

Lo staff del nuotatore, nel frattempo, si è attivato chiedendo alla produzione del Grande Fratello Vip di prendere immediatamente dei provvedimenti. Anche i telespettatori sono alquanto indignati. Scopriamo cosa è successo.

La brutta frase di Alex contro Manuel

Continua la guerra tra Aldo e Alex. Quest’ultimo si sta gradualmente confrontando con alcuni suoi coinquilini per parlare di quanto accaduto e per manifestare il suo punto di vista in merito. Montano, invece, può godere soprattutto dell’appoggio di Manuel Bortuzzo, il quale si è detto addirittura disposto ad abbandonare il gioco nel caso in cui Aldo decidesse di andare via. Ad ogni modo, nelle scorse ore, mentre Alex Belli parlava con Soleil e Davide, il giovane si è lasciato scappare una frase poco carina rivolta a Manuel Bortuzzo.

In particolare, l’attore ha detto che con la loro “strategia” puntano a far cadere uno ad uno tutti gli altri concorrenti, in modo da liberarsene. Colui che rimarrà fino alla fine sarà Manuel in quanto è l’unico impossibilitato a cadere. Dopo aver pronunciato questa frase, Alex e i due coinquilini sono scoppiati in una fragorosa risata. Purtroppo per loro, però, il pubblico da casa è rimasto profondamente indignato, e non solo loro.

Lo staff di Bortuzzo chiede provvedimenti contro Belli

Anche lo staff di Manuel Bortuzzo ha deciso di intervenire sui social per denunciare l’azione scorretta di Alex Belli. Sul profilo del nuotatore, infatti, è apparso un post alquanto forte pubblicato da coloro i quali stanno gestendo il profilo di Manuel in questo periodo. In tale post si legge che tutto lo staff è profondamente deluso e amareggiato per quanto accaduto in casa. Belli ha davvero esagerato, pertanto, i gestori del profilo di Bortuzzo hanno fatto una richiesta alla produzione del programma.

Nel dettaglio, è stato chiesto agli autori di prendere dei provvedimenti nei confronti dell’attore. Ad avallare tale punto di vista sono stati anche molti utenti del web, i quali ci hanno visto dietro le parole di Alex un bel po’ di cattiveria e disonestà. La penserò allo stesso modo anche il Grande Fratello? Non ci resta che attendere per scoprirlo.