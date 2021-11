Uomini e Donne, nel trono over c’è la mamma della tronista Roberta: ecco chi è e il dramma vissuto (FOTO)

Nel corso della puntata del 3 novembre di Uomini e Donne, c’è stato un colpo di scena in quanto Maria De Filippi ha annunciato la presenza della mamma di Roberta nel parterre degli over. La donna si chiama Letizia ed è la madre della tronista di questa edizione del talk show.

Il momento è stato piuttosto commovente in quanto cela una realtà che, purtroppo, in molti si sono trovati a vivere. Scopriamo, dunque, tutto quello che è emerso e i motivi che hanno spinto la signora a partecipare al programma durante il trono di sua figlia.

La presentazione della mamma di Roberta a Uomini e Donne

La mamma di Roberta Giusti, Letizia, è al trono over di Uomini e Donne. Nel corso della precedente puntata, la conduttrice ha detto di dover fare un annuncio ed ha presentato la new entry nel parterre. Naturalmente, la produzione ci ha tenuto a chiedere prima il parere alla tronista, per capire se fosse d’accordo a questa cosa o se le avrebbe potuto creare imbarazzo. Roberta, però, si è detta sin dal primo momento estremamente entusiasta di cimentarsi in quest’avventura in compagnia della donna più importante della sua vita.

Letizia, quindi, è giunta alla corte di Maria De Filippi per rimettersi in gioco dal punto di vista sentimentale a seguito di un grave dramma vissuto in passato. Quando Roberta aveva solo 14 anni, infatti, il papà morì, lasciando le due donne completamente da sole e disperate. Con il passare del tempo, poi, questo lutto è servito a fortificare sia la giovane sia la donna che, tuttavia, non è mai più riuscita ad innamorarsi.

Il dramma familiare e la commozione

Adesso, dunque, sente che è arrivato il bisogno di mettersi nuovamente in gioco. Per tale ragione, la mamma di Roberta ha scelto di prendere parte a Uomini e Donne. Le due protagoniste si sono unite in un tenero e caldo abbraccio che ha scaldato il cuore di tutti i presenti in studio e anche del pubblico da casa. Per il momento, chiaramente, la nuova arrivata non è ancora uscita con nessuno.

Per tale ragione non sappiamo nulla sulla sua vita sentimentale. Ad ogni modo, non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come si evolverà la situazione. Altrettanto interessante è capire se la signora si intrometterà in qualche modo nel percorso di sua figlia.