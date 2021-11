Denis Dosio, un video clamoroso fa il giro del web: “Si infila le patatine nel…” (FOTO)

Denis Dosio è tra i nomi più googlati e twittati in questo momento in quanto il giovane pare si sia reso protagonista di un video alquanto clamoroso e spinto con le patatine. Dopo aver partecipato al Grande Fratello Vip nella precedente edizione, pare che il giovane si stia concentrando sulla carriera da influencer.

Tra le piattaforme di comunicazione più adoperate, però, ci sarebbe OnlyFans. Proprio su questo social il ragazzo ha pubblicato un video molto spinto che sta lasciando il pubblico senza parole. Vediamo cosa è accaduto.

Il video con le patatine di Denis Dosio

In seguito alla partecipazione al GF Vip 5, e alla conseguente squalificazione, Denis Dosio è finito al centro della bufera per un video osé con le patatine. Nello specifico, il ragazzo ha pubblicato su OnyFans una clip in cui introduce le patatine nelle parti intime. Tuttavia, il filmato in questione pare non sia accessibile a tutti in quanto a pagamento. Gli utenti dei social, dunque, dopo la divulgazione di simili contenuti, si sono riversati sul web per commentare l’accaduto.

Tutti si sono detti assolutamente basiti ed indignati per il comportamento del ragazzo. Ad ogni modo, a destare maggiore sconcerto è il fatto che pare ci siano delle persone disposte a pagare del denaro per vedere filmati del genere. Altri, invece, si sono detti semplicemente indignati dalla volgarità di un simile gesto. Anche l’influencer Deianira Marzano ha trattato la questione e non ha potuto fare a meno di mostrarsi basita. (Continua dopo la foto)

Bufera sul web contro l’influencer

Il video di Denis Dosio con le patatine, dunque, è divenuto virale sul web e ci sono persone che lo stanno condividendo mediante screenshot. Ad ogni modo, almeno per il momento, il giovane non è ancora intervenuto sulla vicenda. Il suo profilo Instagram sembra essere interessato da un bug in quanto, scrivendo il nome del ragazzo sul social, il profilo non appare. Questo, di solito, è un fenomeno che si verifica quando si acquistano in modo improprio i fan.

Per trovare il suo account, dunque, bisogna andare su Google e scrivere il suo nome e il social di riferimento. Facendo in questo modo, quindi, si potrà continuare a vedere le sue Stories e i suoi contenuti Instagram. Il protagonista non ha proprio parlato di questo argomento. Al momento ha condiviso solo filmati inerenti una sessione di shopping per sua madre.