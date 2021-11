Il Paradiso delle signore trama 8 novembre: Gloria e Veronica si incontrano, Tina riceve una notizia

Lunedì 8 novembre comincia una nuova settimana di messe in onda della soap opera di Rai 1 Il Paradiso delle signore. Nell’episodio in questione vedremo che Vittorio si mostrerà molto comprensivo nei confronti di Tina e proverà in tutti i modi a trovare una soluzione al suo problema.

Gloria, nel frattempo, avrà un incontro ufficiale con Veronica, tuttavia, quest’ultima sarà completamente ignara di chi sia realmente la donna che ha appena conosciuto. Flora, invece, sarà sempre più intenzionata a venire a capo delle sue indagini su Achille.

Trama 8 novembre: la scoperta di Tina

Nel corso della puntata dell’8 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Gemma verrà assunta come venere in prova del grande magazzino. Durante il suo primo giorno di lavoro non mancheranno i piccoli screzi e le scaramucce con Irene. Tina, dal canto suo, ha rivelato tutto a Vittorio, il quale si mostrerà propenso ad aiutarla. Il direttore dello shopping center, infatti, accompagnerà la donna ad effettuare una nuova visita di controllo. La giovane confesserà a Conti le sue innumerevoli paure di sottoporsi ad un intervento chirurgico.

Vittorio comprenderà perfettamente lo stato d’animo della donna, pertanto, cercherà di starle accanto. Ad ogni modo, durante il consulto medico il dottore informerà Tina del fatto che non ha altra scelta, se vuole recuperare la piena funzionalità delle sue corde vocali deve sottoporsi all’operazione. Questa notizia, chiaramente, genererà molto malessere nella cantante.

Veronica e Gloria si incontrano al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, vedremo che Salvatore non potrà fare a meno di riflettere su quanto appena appreso da Anna. La donna gli ha confessato di essere vedova e di avere una figlia, cosa che ha lasciato senza parole Salvo. Il giovane Amato, dunque, comincerà a riflettere sul da farsi. Flora, invece, proseguirà le sue indagini sul padre. La donna non sembrerà affatto disposta ad arrendersi, infatti, è intenzionata a scoprire tutto il possibile sulla morte del padre e sul rapporto tra il defunto e la famiglia Guarnieri.

Ad un certo punto, poi, assisteremo anche ad un incontro inaspettato tra Gloria e Veronica. Quest’ultima sarà assolutamente ignara della vera identità della donna, pertanto, si comporterà come se nulla fosse. Vittorio, dal canto suo, si impegnerà moltissimo per offrire tutto il suo supporto a Tina in questo difficile momento. L’uomo, infatti, deciderà addirittura di supportare la protagonista nel raccontare tutta la verità ai suoi genitori.