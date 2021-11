Raffaella Fico delusa dall’esperienza del GF Vip: “Ero stufa”, poi retroscena sul rapporto tra Soleil e Alex (VIDEO)

Raffaella Fico è stata la protagonista dell’ultima puntata online di Casa Chi e, naturalmente, la donna non ha potuto fare a meno di parlare della sua esperienza nel GF Vip. I giornalisti le hanno fatto qualche domanda in merito ad alcune dinamiche e lei ha replicato senza troppi peli sulla lingua.

La protagonista ha anche rivelato che, ad un certo punto, desiderava uscire dal gioco in quanto delusa da alcune situazioni. Scopriamo nel dettaglio a cosa si è riferita la donna.

Perché Raffaella Fico è delusa dal GF Vip

Nel corso dell’ultima puntata pubblicata su Instagram di Casa Chi, Raffaella Fico si è detta molto delusa da questa esperienza al GF Vip. Rispetto alla sua prima apparizione nel reality show, che risale a 13 anni fa, stavolta la donna è rimasta molto meno tempo in casa. All’epoca riuscì ad arrivare quasi alla fine, mentre stavolta è stata fatta fuori al tele voto in men che non si dica. Secondo il suo punto di vista, questo è dettato anche da fatto che in casa ha cominciato ad annoiarsi.

In particolare, nell’ultimo periodo la donna si è messa in un po’ in disparte, sta di fatto che non si è quasi mai parlato di lei durante le puntate. Il motivo è risieduto nel fatto che Raffaella era stanca di alcune dinamiche accadute in casa. La giovane ha spiegato di non tollerare di essere sempre lei l’unica ad esporsi tra tutti i concorrenti. Gli altri si nascondevano dietro di lei invece di dire le cose apertamente.

Il retroscena su Soleil e Alex

Questa situazione, dunque, alla lunga ha spento un po’ l’entusiasmo della protagonista, la quale si è trovata a fare i conti con una precoce eliminazione. Sempre restando in tema di GF Vip, poi, Raffaella Fico ha anche parlato del rapporto tra Soleil e Alex. I due sono molto vicini in questa esperienza, tuttavia, si sono sempre ostinati a dire che tra loro ci sia solo una bella amicizia. Secondo Raffaella, però, questa non sarebbe affatto la verità.

L’ex di Balotelli, infatti, ha detto che dall’interno della casa le cose sono molto diverse da come vengono percepite fuori. Vivendo l’esperienza in prima persona, infatti, la Fico ha detto di aver notato una tangibile attrazione tra la Sorge e Belli. I due stanno davvero bene in reciproca compagnia, pertanto, non sembra affatto vero che siano uniti da un ingenuo legame amicale.