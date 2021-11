Spoiler Uomini e Donne puntata di venerdì: Costabile smaschera Gemma, Dominique crea il caos

Venerdì 5 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne e gli spoiler sono davvero interessanti. La messa in onda, infatti, comincerà con Gemma Galgani al centro dello studio, la quale racconterà cosa è accaduto con Costabile.

La dama si dirà profondamente delusa da lui. Ad ogni modo, il cavaliere coglierà la palla al balzo per mettere la sua interlocutrice spalle al muro. Nella discussione interverrà anche Dominique, la quale toccherà l’anello debole di Gemma e la provocherà pesantemente.

Nella puntata di venerdì scoppia la lite tra Gemma e Costabile

Nel corso della puntata di venerdì di Uomini e Donne vedremo che Maria De Filippi partirà da un filmato registrato da Gemma dopo la fine della precedente puntata. In tale clip si vedrà la donna avere uno sfogo in quanto profondamente delusa da Costabile. Nello specifico, la torinese dirà di non apprezzare affatto la negligenza da parte di lui. L’uomo verrà accusato di non essere abbastanza presente nei suoi confronti con chiamate e messaggi.

Dopo la messa in onda della clip, poi, la conduttrice farà sedere al centro dello studio anche Costabile, il quale spiegherà le sue ragioni. Nello specifico, l’uomo dirà di aver fatto molto di più per la Galgani rispetto a mandarle messaggi e chiamarla. Il protagonista, infatti, dirà di averle chiesto addirittura di fare una vacanza insieme in modo da trascorrere del tempo in reciproca compagnia, ma la donna ha sempre rifiutato.

Dominique scatena il putiferio a Uomini e Donne

Proprio in virtù di questo, il cavaliere accuserà Gemma di essere in studio solo per visibilità e non perché realmente alla ricerca di un uomo. Costabile si schiererà dalla parte di Tina Cipollari dandole ragione per tutto quello che ha sempre asserito sulla Galgani. In studio scoppierà il caos in quanto Gemma non resterà certamente in silenzio dinanzi simili accuse. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dalle anticipazioni sulla puntata di venerdì di Uomini e Donne, pare che la situazione si complicherà ulteriormente a seguito dell’intervento di Dominique.

La nuova arrivata si intrometterà nel discorso e avrà un alterco con Gemma. Ad un certo punto, poi, la donna tirerà in ballo Giorgio Manetti, ex compagno della Galgani, e questo manderà quest’ultima su tutte le furie. Al termine del diverbio molto acceso, poi, Costabile prenderà la drastica decisione di interrompere la sua conoscenza con Gemma. Molto probabilmente, durante la puntata si riuscirà a parlare solo di questo.