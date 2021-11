Soleil Sorge più vicina ad Alex, lui si sbottona: “Inutile negare, ho bisogno di lei. Da ora me ne frego di tutti”

Alex e Soleil sempre più uniti

Nonostante la moglie Delia Duran abbia pubblicato una lettera aperta nei confronti, Alex Belli non sembra aver modificato il suo rapporto con Soleil Sorge. L’ex volto di Uomini e Donne recentemente ha speso delle parole al miele per l’attore di Centovetrine.

“Noi due siamo energeticamente, mentalmente simili e ci siamo riconosciuti, ritrovati subito. Le parole che lui mi dice sono meravigliose, ma non mi sorprendono. Perché io le sento già dentro, noi siamo molto telepatici“, ha detto la gieffina.

Le dichiarazioni dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Ma ad utilizzare delle affermazioni più forti è stato Alex Belli, che ha detto di aver bisogno di Soleil Sorge all’interno della casa del Grande Fratello Vip 6. “Mi ero inculcato nella testa di starle un pochetto più lontano, ma alla fine non ce la faccio. La verità è che faccio fatica a stare lontano da lei, ho bisogno di lei. Ho bisogno della sua follia, della sua pazzia, soprattutto in certi momenti”.

Per poi continuare così: “Senza di lei questo GF sarebbe molto più difficile. Tra noi è tutto un incontro, ci cerchiamo a livello telepatico, è inutile negarlo, ci cerchiamo e ci manchiamo. La nostra connessione diventa sempre più forte e telepatica. Mi fa stare bene, se mi fa stare bene è giusto che io la faccia e me ne freghi di tutti“.

Miriana Trevisan sui baci tra Soleil Sorge e Alex Belli

Anche Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip 6 ha detto la sua su Alex Belli e Soleil Sorge. La soubrette napoletana ha detto: “A me ha dato molto fastidio quel ‘ti insegno come si bacia, baciamoci’. A me questo avrebbe ferito come moglie, sono sincera non mi sarebbe piaciuto. Ma che cavolo mi devi insegnare i baci al GFVip?”.

Per poi concludere così: “Dai, ma che cavolo, mica ci facciamo prendere in giro. Se io fossi stata un’attrice, non insegnerei mai i baci cinematografici al mio amico del cuore. Sicuramente mai davanti alle telecamere. Non mi viene nemmeno in mente. Lui ha fatto questa scelta e ne pagherà le conseguenze. Delia gli ha detto ‘mi hai ferita’, non significa che non deve giocare con Soleil, ma che deve limitare certi atteggiamenti”.