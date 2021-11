Alex Belli e Delia Duran non sono sposati? Le clamorose rivelazioni della prima e “unica” vera moglie di lui (FOTO)

Al centro dell’attenzione in queste ore c’è Alex Belli e la sua, a questo punto, presunta moglie Delia Duran. Il concorrente del GF Vip è finito al centro dell’attenzione per una serie di motivi, uno di questo risiede nel fatto che il suo matrimonio con la Duran sembra essere finto.

A gettare delle nuove ombre sulla questione è stata la prima e, a quanto pare, unica vera moglie di Alex. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La prima moglie di Alex Belli lo accusa di non essere sposato con Delia Duran

Quello che tutti in questo momento si stanno domandando è: Alex Belli e Delia Duran non sono davvero sposati? I due hanno dato luogo ad una cerimonia inaspettata e molto anticonvenzionale qualche mese fa. La coppia ha scelto come location per le loro nozze una spiaggia e la cerimonia si è trasformata in men che non si dica in una festa, con amici, musica e tanta allegria. Ad ogni modo, pare che quel rito non abbia sancito un reale matrimonio tra i due.

Katarina Raniakova, prima moglie di Alex, ha pubblicato delle dichiarazioni alquanto forti che riguardano il suo ex. Nello specifico, la donna ha detto di essere la prima e unica vera moglie dell’attore. I due si sposarono tanto tempo fa, con rito civile. Dopo un po’ il matrimonio è giunto al capolinea e i due si sono lasciati. Tuttavia, civilmente non è stato mai formalizzato un divorzio. (Continua dopo la foto)

Come risponderà il concorrente del GF Vip?

Per tale motivo, i sue, almeno per la legge, risultano ancora marito e moglie. Questo, quindi, implica conseguentemente che Alex Belli e Delia Duran non possano essere realmente sposati. La donna in questione ha sganciato una bomba inaspettata che sta facendo il giro del web. Fan e seguaci del Grande Fratello Vip, infatti, si augurano che Alfonso Signorini metta al corrente il protagonista di quanto stia accadendo al di fuori in modo che lui possa dare delle spiegazioni,

Questo, però, non è l’unico argomento per cui Belli è finito nella bufera. Di recente il concorrente si è reso artefice di parole piuttosto pesanti nei confronti di Manuel. In particolare, ha espresso parole poco carine ironizzando sulle disabilità motorie del concorrente. Adesso, dunque, non ci resta che attendere per vedere come replicherà l’ex attore di Centovetrine.