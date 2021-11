Alex Belli è bisessuale? La ex Mila Suarez sgancia una bomba: “Viscido che sa di marcio…” (FOTO)

In queste ore, Mila Suarez, ex fidanzata di Alex Belli, si è scagliata contro di lui insinuando che il concorrente del GF Vip sia bisessuale. La donna ha pubblicato una serie di Instagram Stories in cui ha sbottato contro di lui dipingendolo come una persona orribile.

Ad ogni modo, la situazione sembra essere diventata così pesante al punto che la donna ha sentito la necessità di tutelarsi con degli avvocati. Scopriamo tutto quello che è successo.

Mila insinua che Alex sia Bisessuale

Mila Suarez è tornata a parlare di Alex Belli e sta volta ha fatto delle insinuazioni molto pesanti, ovvero, ha lasciato intendere che il suo ex sia bisessuale. Premettendo che la donna non ha mai parlato in modo dispregiativo di questo tipo di orientamento sessuale, è bene dire che si è semplicemente limitata ad evidenziare una condizione che, tuttavia, non era mai trapelata prima d’ora. Nel corso di un botta e risposta con una fan, la modella ha lasciato intendere che il suo ex fosse solito andare a letto anche con degli uomini.

A rendere ancora più intricata la vicenda, però, sono state altre dichiarazioni fatte da Mila. Quest’ultima ha detto che Alex è andato nella casa del Grande Fratello Vip grazie a lei, in quanto è a causa delle diatribe che i due ancora hanno che Belli è tornato in auge in tv. Ad ogni modo, la donna non ha perso occasione per scagliarsi contro di lui e accusarlo di essere una persona viscida e marcia. (Continua dopo la foto)

Pesanti accuse della Suarez contro Belli

Stando a quanto emerso dalle sue Instagram Stories, pare che lo staff di Alex Belli abbia diffidato Mila dopo le IG Stories in cui si allude al fatto che l’attore sia bisessuale. La modella, però, ha deciso di non rimanere ugualmente in silenzio ed ha attaccato l’uomo dicendo di essere un falso e un meschino. La donna ha insinuato anche che il suo matrimonio con Delia sia completamente finto.

I due si sarebbero sposati solo in modo religioso, senza alcuna valenza dal punto di vista civile. Questo sarebbe servito ad attirare a sé i riflettori facendo parlare della questione. L’unico scopo di Alex, dunque, secondo Mila sarebbe quello di stare al centro dell’attenzione ed avere visibilità. Nel suo sfogo contro il concorrente del GF Vip, poi, la Suarez ha anche smentito di essere stata lasciata da lui affermando il contrario.