Miriana Trevisan e Nicola Pisu, il figlio non l’ha presa bene, Pago svela: “È geloso…” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Casa Chi, è stato intervistato Pago, il quale ha parlato del rapporto tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu ed ha svelato un retroscena sul figlio. A quanto pare, il ragazzino non sembra aver preso molto bene la vicinanza tra sua madre e un altro uomo.

Nell’intervista, però, il cantautore ha parlato anche del rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge. Vediamo che cosa ha rivelato.

Cosa pensa il figlio di Miriana del rapporto con Nicola

Pago ha risposto alle domande dei giornalisti di Casa Chi, la maggior parte delle quali dedicate al GF Vip. Il giovane ha menzionato anche il figlio ed ha svelato cosa pensi il ragazzino del legame che si è venuto a creare tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu. Stando a quanto emerso, pare che il piccolo non l’abbia presa molto bene. Pago, infatti, ha svelato che Nicola è molto legato a sua madre ed è anche parecchio geloso di lei al punto da sentirsi il suo “fidanzatino”.

Proprio in virtù di questo, non sembra essere stato molto felice che sua mamma dedicasse delle attenzioni ad un uomo all’interno della casa. Ad ogni modo, il cantante ci ha tenuto a precisare che il clima in casa è assolutamente sereno, anche perché Miriana ha scelto di non spingersi oltre con il coinquilino. In questi giorni, infatti, la showgirl ha allentato la presa ed ha deciso di mantenere le distanze da Nicola.

Le altre confessioni di Pago a Casa Chi

Il motivo per cui Miriana Trevisan ha allontanato Nicola Pisu risiede proprio in suo figlio. La donna, infatti, ha ribadito che, prima di essere una donna, è una madre. Questo, dunque, la spinge ad essere totalmente responsabile di suo figlio e del suo benessere. In virtù di questo, sente il bisogno di mettere al primo posto lui piuttosto che se stessa. Nel corso dell’intervista, poi, Pago ha fatto anche altre considerazioni su altri concorrenti.

Il giovane è molto amico di Alex Belli, che in questi giorni è finito al centro di bufere mediatiche per vari motivi. Specie la vicinanza con Soleil sembra stia generando parecchio turbamento. In merito a questo, il cantautore ha detto di sapere perfettamente che Belli si stia avvicinando alla ragazza solo in modo teatrale, per creare un po’ di sgomento. Il suo cuore, però, sarebbe solo per Delia. La storia tra i due è molto aperta, pertanto, il protagonista ha detto di essere rimasto più spiazzato dalla reazione di lei che dall’atteggiamento di lui.