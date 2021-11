Il Paradiso delle signore, anticipazioni 9 novembre: Agnese in crisi, Flora parte per Parigi

Le anticipazioni della puntata di martedì 9 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Flora prenderà una decisione inaspettata che farà tremare Adelaide. Don Saverio, dal canto suo, farà di tutto per convincere Giuseppe ad essere chiaro con sua moglie.

Agnese, invece, sarà sempre più in crisi. La donna, infatti, non potrà fare a meno di trovare conforto in una persona a lei molto cara. Scopriamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Giuseppe messo alle strette al Paradiso delle signore

Nella puntata del 9 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Gemma si troverà a dover fare i conti con l’ostilità di Irene al grande magazzino. La ragazza, infatti, farà di tutto per mettere in difficoltà la nuova arrivata. Il motivo di tale astio, naturalmente, risiede nel fatto che la Cipriani vuole difendere Stefania. Quest’ultima, però, si rivelerà contraria alla strategia che ha intenzione di adottare la sua amica.

Su di un altro versante, poi, vedremo che la posizione di Giuseppe diventerà sempre più complessa. L’uomo sarà molto agitato in quanto Don Saverio ha scoperto tutto della sua famiglia segreta in Germania. L’uomo di fede proverà in tutti i modi a convincere il signor Amato ad essere chiaro con sua moglie e a rivelarle tutti questi oscuri segreti che lo stanno attanagliando la mente e il cuore.

Flora parte e Adelaide va in ansia nella puntata del 9 novembre

Agnese, dal canto suo, sarà estremamente confusa. Dopo le recenti scoperte fatte su suo marito, la protagonista non potrà fare a meno di mostrarsi molto turbata. Il matrimonio è in crisi e la sarta deciderà di confidarsi con una persona fidata. La protagonista, chiaramente, non potrà non andare da Armando per farsi consolare. Tra i due, dunque, ci sarà un nuovo riavvicinamento. Le anticipazioni della puntata del 9 novembre del Paradiso delle signore, poi, rivelano anche che Flora proseguirà le sue indagini.

La donna si convincerà sempre di più che dietro la morte di suo padre ci sia dell’altro. A tal proposito, informerà Adelaide e Umberto della volontà di partire per Parigi. La giovane, chiaramente, non rivelerà le reali ragioni di questo viaggio. Ad ogni modo, la contessa andrà nel panico, in quanto comincerà a temere che la protagonista possa andare da Cosimo e avere da lui delle compromettenti informazioni riguardanti il suo passato. Per Adelaide, dunque, si metterà piuttosto male.