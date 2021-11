Uomini e Donne spoiler lunedì: Ida e Diego si baciano, gravi accuse contro Biagio

Le anticipazioni della puntata di lunedì di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiamerà al centro dello studio Ida. La donna si confronterà con Diego, con il quale ha fatto un’uscita. I due spiegheranno di essere stati molto bene, ma non solo.

In studio, poi, si parlerà anche di Biagio, il quale si troverà a dover affrontare una polemica davvero molto forte che coinvolgerà anche la redazione. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Bacio tra Ida e Diego a Uomini e Donne

Lunedì 8 novembre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. Il talk show pomeridiano continuerà ad intrattenere il pubblico con le vicende del trono classico e del trono over. Per quanto riguarda quest’ultimo, al centro dello studio verranno chiamati Ida e Diego. I due si confronteranno in merito a quanto accaduto durante la loro ultima esterna. Stando a quanto trapelato dalle anticipazioni, tra loro c’è stato un bacio molto passionale e romantico dinanzi il panorama romano.

Entrambi sembreranno molto entusiasti della cosa, pertanto, non mancheranno applausi e momenti di commozione generale. Successivamente, poi, si passerà a trattare un argomento molto spinoso. La De Filippi manderà in onda un filmato in cui si vede Biagio avere uno sfogo molto pesante. Il cavaliere penserà a tutti i soldi che ha speso per le donne con cui è uscito e alla poca riconoscenza da parte loro.

Biagio nella bufera nella puntata di lunedì

In seguito, poi, quando la linea tornerà allo studio, il cavaliere verrà molto attaccato. Nella puntata di Lunedì di Uomini e Donne, infatti, vedremo che Isabella attaccherà Biagio dicendo che non ha mai pagato nulla. Il protagonista si sarebbe sempre solo limitato a scambiare mozzarelle e latticini con i camerieri. In seguito interverrà anche Rosy, la quale si accoderà al grido di denuncia della Ricci.

La donna dirà che il cavaliere napoletano fosse solito raccattare scontrini di altre persone spacciandoli per suoi per poi darli alla redazione e farsi rimborsare. Dinanzi simili affermazioni il cavaliere perderà completamente le staffe e avrà uno sfogo molto duro. Nella discussione interverrà anche Armando, che prenderà le difese di Biagio e attaccherà Isabella. Anche Gianni si troverà ad andare contro Isabella. Al trono classico, invece, Andrea Nicole è uscita con Ciprian, ma in studio spiegheranno di non essersi baciati in quanto lei vuole improntare le uscite anche su altro.