Oroscopo 7 novembre 2021, classifica: Bilancia devono rifarsi, Capricorno in forma

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 novembre esortano i Bilancia a non mollare, anche se il periodo è un po’ complesso. I Capricorno sono primi e dominano la classifica insieme agli Acquario e ai Leone.

Oroscopo primi sei segni

1 Capricorno. Periodo molto positivo per i nati sotto questo segno. Cercate di non farvi prendere dall’ansia da prestazione, specie in campo professionale. Se state vivendo un periodo di grandi novità cercate di tenere gli occhi ben aperti.

2 Acquario. L’Oroscopo del giorno 7 novembre 2021 esorta i nati sotto questo segno ad investire un po’ di più in amore. Se state pensando di cimentarvi in un nuovo progetto professionale è opportuno valutare attentamente i pro e i contro.

3 Leone. Giornata molto positiva per voi. Specie per quanto riguarda la sfera privata ci sono dei risvolti interessanti. I single avranno delle belle opportunità per fare delle nuove conoscenze. In ambito professionale dovete essere più temerari.

4 Sagittario. Dopo aver vissuto qualche alto e basso dal punto di vista professionale, adesso potrete finalmente riprendere in malo la vostra routine. In amore è importante provare sempre emozioni nuove altrimenti finite per annoiarvi.

5 Ariete. Non siate troppo severi con voi stessi. Gli errori sono del tutto normali, pertanto, cercate di non colpevolizzarvi troppo. In ambito professionale si stanno aprendo delle strade, cercate di tenere gli occhi ben aperti.

6 Scorpione. Spesso tendete a perdervi in un bicchiere d’acqua. Non crogiolatevi con troppe domande, piuttosto, agite concretamente per riuscire a venire a capo di alcune situazioni. In ambito professionale non dovete perdere la concentrazione.

Previsioni 7 novembre ultime sei posizioni

7 Cancro. Se state vivendo un periodo di transizione in ambito professionale, abituarsi a nuovi ritmi potrebbe rivelarsi più complesso del previsto. Cercate di non essere troppo rigidi in amore e apritevi di più con le persone che amate.

8 Toro. Non siate troppo irruenti. L’Oroscopo del 7 novembre vi esorta alla pazienza. Questa domenica potrebbe celare qualche piccola inquietudine, pertanto, cercate di essere cauti. In ambito sentimentale dovete mettere da parte il rancore.

9 Pesci. In questo periodo è necessario mettere a posto alcune faccende di tipo sentimentale. La vostra mente è un po’ confusa, ma il cuore non lo è quasi mai. Cercate di seguire il vostro istinto e non ponetevi più troppe domande.

10 Gemelli. In ambito professionale potrebbe arrivare qualche imprevisto, tuttavia, non bisogna arrendersi. Dal punto di vista delle relazioni sentimentali, invece, meglio non tirare troppo la corda. Se siete dinanzi un bivio, è il momento di prendere una decisione.

11 Vergine. Cercate di mantenere la calma dal punto di vista professionale. L’oroscopo vi esorta a mantenere un profilo diplomatico, pertanto, cercate di non essere troppo esuberanti. In amore è importante essere presenti con le persone che si amano.

12 Bilancia. Questo non è un buon momento per quanto riguarda le emozioni. Siete un po’ troppo vulnerabili, quindi, è il caso di non prendere decisioni importanti. Rimandate alla prossima settimana gli impegni più delicati e seri.