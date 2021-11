Alex Belli varca la soglia della porta rossa del GF Vip dopo la lite con Delia, Soleil: “Erano d’accordo” (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alex Belli ha avuto modo di confrontarsi con Delia Duran in merito a quanto accaduto in queste settimane con Soleil. La donna gli ha ribadito di essere profondamente delusa e lui è rimasto molto male.

Dopo il confronto, infatti, ha varcato la soglia della porta rossa pronto ad abbandonare il programma. Soleil è intervenuta per fermarlo e, in seguito, si è sfogata con i coinquilini dicendo che, probabilmente, i due fossero d’accordo.

Alex Belli vuole andare via dal GF Vip

Alex Belli e Delia Duran si sono finalmente incontrati nel corso della precedente puntata del GF Vip. La donna gli ha ribadito quando, secondo lei, lui le abbia mancato di rispetto. Questa notizia ha fatto esplodere il concorrente, il quale si è detto pronto ad uscire dalla casa pur di risolvere questa faccenda a quattrocchi. Le sue intenzioni sembravano così serie al punto da spingerlo addirittura a voler andare via. Il ragazzo è uscito dall’abitazione e si è rintanato nella zona che separa dall’esterno.

Soleil lo ha seguito ed ha provato a farlo ragionare. Una volta avuto il confronto, poi, l’attore è tornato dentro, ma ha continuato a mostrarsi piuttosto agitato. Alex, infatti, durante uno sfogo con Davide, ha detto di non avere nessuna intenzione di continuare il programma a meno che gli autori non gli permettano di parlare con sua moglie almeno per cinque minuti. Questo non si è verificato, ma il concorrente continua a stare in gioco. (Continua dopo il video)

I sospetti di Soleil Sorge

Ad ogni modo, dopo questo siparietto, Soleil si è resa protagonista di frasi alquanto inattese. La ragazza, infatti, parlando con alcune coinquiline, ha detto di credere che Alex Belli e Delia Duran si siano messi d’accordo poco prima di entrare nella casa del GF Vip per dare luogo a tutto questo. Il comportamento assunto dai due in occasione del confronto, infatti, sta facendo nascere dei sospetti nell’ex volto di Uomini e Donne.

Secondo lei, e anche altri protagonisti della casa, Delia sembrerebbe essere stata spinta dalla sua agenzia ad entrare nella casa e a recitare la parte della moglie offesa. Alex, dal canto suo, si sarebbe avvicinato a Soleil solo per far parlare di sé. Katia Ricciarelli è rimasta allibita dinanzi queste affermazioni della Sorge, al punto da chiederle come possa essere possibile una cosa del genere. Nel frattempo, però, lo stesso dubbio è sorto anche ai telespettatori della trasmissione.