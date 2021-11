Sophie Codegoni sgancia una bomba: “Alex verrà squalificato, ha infranto il regolamento, l’ho visto”

Alex Belli ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà?

Venerdì notte, subito dopo la lunga diretta su Canale 5 del Grande Fratello Vip 6 il gieffino Alex Belli ha regalato al pubblico una scena da CentoVetrine mentre minacciava di abbandonare il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ma la vera notizia clamorosa è che l’ex tronista Sophie Codegoni ha giurato di averlo visto aprire la seconda porta rossa. La 19enne sostiene che questo comporterebbe la squalifica del compagno d’avventura. Andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto.

Le dichiarazioni dell’ex tronista di Uomini e Donne

Dopo la nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 l’ex tronista Sophie Codegoni è tornata sul fatto che Alex Belli, secondo lei, avrebbe aperto la seconda porta rossa e di conseguenza è soggetto a squalifica.

“Certo che dovrà uscire ve lo assicuro. Guardate che ha aperto la seconda porta che dà sull’esterno. Ragazzi è ovvio che è squalificato. Ma no, guardate che questo è il regolamento. Ha aperto davvero la seconda porta, oltre che la prima ovviamente. Vi dico che l’ho visto io è. L’ha aperta, ok che non è uscito, ma l’ha aperta. No, no, no, non si può proprio aprire. Se apri la prima porta rossa sei eliminato, se apri la seconda sei squalificato. Vuol dire che nemmeno più in studio puoi andare. Questo è il regolamento. L’ho letto sul contratto e poi è sempre successo così”, ha detto la 19enne.

Alex Belli replica alle dichiarazioni di Sophie Codegoni

Subito dopo Nicola Pisu ha informato Alex Belli delle affermazioni fatte da Sophie Codegoni. “Stanno dicendo in camera che sarai espulso. Lei dice che se tu giro la maniglia della seconda porta, dicono che già basta per eliminarti. Ma è vero che l’hai fatto?”, ha detto il figlio di Patrizia Mirigliani.

L’attore di Centovetrine è sembrato abbastanza tranquillo: “No man, non mi eliminano. Devi proprio uscire, devi andare fuori, devi proprio varcarla. Nel mio caso mi ha bloccato Soleil“.