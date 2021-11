Uomini e Donne, scene censurate durante le scorse registrazioni: ecco cosa non andrà in onda

Tra il 5 e il 6 novembre sono state effettuate delle nuove registrazioni di Uomini e Donne, tuttavia, alcune scene saranno censurate. Così come già accaduto per Graziano, infatti, pare che Maria De Filippi apporterà dei nuovi tagli durante la fase di montaggio delle puntate.

I protagonisti di questa nuova censura saranno Diego e Ida. I due hanno avuto un pesante alterco durante il quale sono stati tirati in ballo dei minori. Pertanto, scopriamo che cosa il pubblico da casa non vedrà mai.

Nuovo scontro tra Ida e Diego a Uomini e Donne

Nel corso delle precedenti registrazioni di Uomini e Donne ci sono state delle scene che saranno censurate in fase di montaggio. Il talk show pomeridiano, come tutti sapranno, non va in onda in diretta, sia per una questione di praticità, sia per tenere maggiormente sotto controllo la situazione dato che vengono tirate in ballo le emozioni. In questo fine settimana ci sono state delle nuove registrazioni, durante le quali sono accaduto degli episodi piuttosto interessanti.

Nello specifico, Ida e Diego hanno avuto di nuovo modo di confrontarsi e ne hanno approfittato per tirare fuori tutta la rabbia che hanno l’uno nei confronti dell’altra. I due stavano per uscire dallo studio insieme quando, improvvisamente, ci sono state delle complicazioni. La coppia ha cominciato a discutere al punto da fare 10 passi indietro. Nelle scorse registrazioni è andato in onda un filmato in cui si vede Diego piangere disperato per aver perso la Platano.

Le scene censurate che non andranno in onda

Lei, allora, si intenerisce e decide di andargli in contro, al punto che i due decidono di pensare seriamente a tornare insieme. In studio, però, i due hanno raccontato che ci sono state delle discussioni. Diego ha spiegato che Ida è sparita nel corso della settimana e lei ha replicato dicendo che non aveva nulla da rispondere ai suoi messaggi. In seguito, poi, il cavaliere le ha detto che, almeno, avrebbe potuto parlargli di suo figlio dato che glielo aveva chiesto. Lei, però, lo ha subito redarguito dicendo di tenerlo fuori.

A quel punto, allora, Diego ha chiesto alla conduttrice di Uomini e Donne di censurare quelle scene in quanto non vuole che il figlio lo veda. La discussione, poi, ha preso una brutta piega in quanto sono intervenuti anche Armando e Tina, i quali hanno dato a Diego del falso e bugiardo. I toni si sono inaspriti e Ida ha deciso di andare via dalla trasmissione. Il cavaliere ha detto di volerla seguire, ma la donna ha ribadito di voler andare da sola.