GF Vip, insulti fuori la casa contro Alex Belli: “La produzione deve prendere provvedimenti” (VIDEO)

Alex Belli continua ad essere tra i personaggi più discussi di questa edizione del GF Vip, sta di fatto che ieri qualcuno è andato fuori la casa pronunciando insulti contro il concorrente. In particolare, una signora si è recata al di fuori delle quattro mura di Cinecittà con un megafono.

Il video in questione è diventato virale In men che non si dica, specie perché è stato realizzato da una persona che era insieme all’autrice di questo gesto. Scopriamo tutto quello che è emerso.

Gli insulti fuori la casa del GF Vip

In queste ore, al di fuori della casa del GF vip si è verificato un nuovo episodio in cui qualcuno ha pronunciato insulti contro un concorrente. A rendere particolare questo avvenimento è il fatto che il video è stato registrato da una persona al di fuori la casa e non ripreso dalle telecamere interne. Nella clip in questione si vede una signora con un megafono in mano intenta a lanciare un messaggio dispregiativo nei confronti di Alex.

In particolar modo, la signora in questione ha esortato l’attore a smetterla di comportarsi in modo falso in quanto la soap opera Centovetrine fosse finita da un bel po’ di tempo. I fan della serie ricorderanno sicuramente delle numerose apparizioni di Belli al suo interno. Molte persone, dunque, riscontrano nel concorrente del GF vip un tentativo di voler far emergere l’attore e non la reale indole del protagonista.

Bufera contro Alex Belli

Al di sotto del video in cui è ripreso questo episodio di insulti contro il concorrente del GF vip ci sono stati numerosi commenti. Moltissime persone si sono schierate a favore della signora attaccando Alex. In ballo, poi, hanno tirato anche la produzione del programma. La maggior parte degli utenti, infatti, ritiene che gli autori debbano prendere dei provvedimenti nei confronti dell’attore. Il suo atteggiamento, per la maggior parte dei telespettatori, sta rasentando il ridicolo.

L’apice si è raggiunto nel corso della puntata di venerdì scorso in cui Alex ha avuto modo di incontrare sua moglie Delia. Per molti questo incontro è stato assolutamente finto è organizzato già da prima di entrare a far parte the reality show. Ad ogni modo, al momento Alex Belli e in nomination, pertanto, non ci resta che attendere per vedere se l’esito del televoto sarà in linea con il malcontento generale diffuso sui social.