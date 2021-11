Manuel Bortuzzo svela il suo dramma al GF Vip: “Quando vado in camera dico che vado a dormire, ma in realtà piango”

In queste ore, Manuel Bortuzzo si è reso protagonista di una confessione davvero toccante nella casa del GF Vip. Nello specifico, il giovane ha spiegato che, anche e apparentemente cerca sempre di essere solare e allegro, in realtà soffre molto.

Il problema principale, chiaramente, è dato soprattutto dalla sua disabilità, cosa che non riesce ancora a superare. Le sue parole sono state davvero molto commoventi. Scopriamo cosa ha rivelato.

Lo sfogo di Manuel Bortuzzo

Manuel Bortuzzo è, certamente, uno dei concorrenti favoriti di questa edizione del GF Vip. Il ragazzo si è spesso distinto per i suoi discorsi profondi e pieni di contenuti. Il suo passato e il suo grave trauma gli hanno permesso di diventare un uomo davvero sensibile e improntato a pensare sempre al positivo che uno ha. Ad ogni modo, anche se esternamente cerca sempre di mostrarsi forte e ottimista, anche lui ha i suoi momenti di cedimento.

Nello specifico, il protagonista ha avuto uno sfogo con alcuni coinquilini in cui ha rivelato un retroscena che nessuno conosceva. Nello specifico, Manuel ha confessato che spesso si trova a dover mentire ai suoi compagni d’avventura. Questo per ritagliarsi un momento tutto per sé in cui lasciarsi andare a piccoli sfoghi liberatori. In particolare, Bortuzzo ha detto che di solito quando dice ai suoi compagni d’avventura di voler andare a letto a dormire, in realtà non lo fa.

Pubblico del GF Vip commosso

La sua è solo una scusa per mettersi un po’ in disparte e piangere. Questo gli serve chiaramente a sfogarsi e a liberarsi delle sue ansie e paure. Dinanzi questo racconto di Manuel Bortuzzo, il pubblico del GF Vip è rimasto profondamente toccato. In molti si sono stretti attorno al suo dolore cercando di fargli forza e di mostrare affetto e vicinanza. Anche l’influencer Amedeo Venza, ad esempio, ha trattato l’argomento e ci ha tenuto ad esprimere un concetto.

Il giovane si è complimentato con il concorrente del reality show per il modo in cui ha risposto al dibattito con Alex Belli della scorsa puntata. In tale occasione, l’attore è stato redarguito per aver parlato in modo ironico della disabilità del giovane, ma lui è rimasto imperturbabile e, soprattutto, sembra non essersela presa per le cose dette dal compagno d’avventura. Questo, dunque, fa di lui un signore per molti.