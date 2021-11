Il Paradiso delle signore spoiler 10 novembre: Cosimo torna a Milano, Tina deve fare una scelta

Gli spoiler della puntata del 10 novembre del Paradiso delle signore rivelano che ci sarà un ritorno a sorpresa a Milano, ovvero, quello di Cosimo. Tale avvenimenti spingerà Flora a non partire più per Parigi.

In casa Amato, invece, continuerà ad esserci un clima piuttosto teso in quanto Tina deve sbrigarsi a prendere una decisione importante in merito alla sua salute. Irene, invece, comincia a preoccuparsi che la sua amicizia con Stefania possa essere messa a repentaglio da Gemma.

Tensioni in casa Amato nella puntata del 10 novembre

Nel corso della puntata del 10 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Irene sarà molto tesa. La venere crederà che la sua ostilità nei confronti di Gemma possa compromettere la sua amicizia con Stefania. Le due ragazze sono molto legate tra loro, pertanto, la Cipriani deciderà di cambiare atteggiamento. Per tale ragione, la fanciulla sceglierà di parlare con la figlia di Ezio e le esporrà tutte le sue preoccupazioni.

Nel frattempo, in casa Amato i membri della famiglia si confronteranno su alcune faccende. Al centro dell’attenzione, chiaramente, ci saranno le condizioni di salute di Tina. La ragazza deve sbrigarsi a prendere una decisione in merito al suo intervento. I membri della famiglia saranno piuttosto confusi in quanto non sapranno quale possa essere la decisione migliore da prendere. Vittorio, dal canto suo, si mostrerà il più comprensivo di tutti. Il direttore dello shopping center, infatti, dirà di essere totalmente schierato dalla parte di Tina e, pertanto, interessato a fare i suoi interessi.

Cosimo torna al Paradiso delle signore

Per tale motivo, esorterà la sua famiglia a stare accanto alla fanciulla. Salvatore, dal canto suo, sarà molto preoccupato. Anna scoprirà tutto quello che sta accadendo al giovane Amato, pertanto, deciderò di prodigarsi nei suoi confronti. In particolar modo, andrà da lui per parlargli e per fargli sentire la sua vicinanza. Nel frattempo, al Paradiso delle signore ci sarà un colpo di scena nella puntata del 10 novembre.

Cosimo, infatti, deciderà di tornare nuovamente a Milano. Il protagonista, in un primo momento, non rivelerà le reali ragioni celate dietro il suo viaggio. Ad ogni modo, una cosa è ccerta, dopo questo avvenimento, Flora deciderà di non partire più per Parigi. La donna sarebbe dovuta andare proprio da Bergamini per parlare della morte di suo padre Achille e dei motivi per i quali Cosimo ce l’ha avuta così tanto con la famiglia Guarnieri.