Ida Platano lascia Uomini e Donne, fan preoccupati, lei: “Mi sto riprendendo…” (VIDEO)

Il percorso di Ida Platano a Uomini e Donne sembra sia volto al termine. Nel corso dell’ultima registrazione del talk show pomeridiano, infatti, la dama ha palesato la volontà di andare via.

Il modo in cui ha deciso di uscire di scena, però, ha turbato parecchio i suoi fan, i quali hanno immediatamente cominciato a preoccuparsi. Pertanto, la donna ha deciso di pubblicare dei video in cui ha ragguagliato un po’ tutti su cosa stia accadendo.

Ida lascia Uomini e Donne

Ida Platano ha lasciato Uomini e Donne. Nella scorsa registrazione la donna ha avuto un pesante diverbio con Diego, al punto da spingerla a prendere una decisione drastica. In particolar modo, la protagonista ha avuto uno sfogo durante la puntata in cui ha detto di non trovare più senso a stare in trasmissione. Il motivo risiede nel fatto che, ormai, è palese che non riesca a trovare l’uomo giusto per lei e questo le sta arrecando molto dolore.

Dopo la delusione di Riccardo, la protagonista aveva provato a mettersi nuovamente in gioco, tuttavia, ha vissuto altre due nuove batoste. La prima di questa nuova stagione del talk show pomeridiano è arrivata con Marcello. Successivamente, poi, ci ha pensato Diego a compromettere ancor di più lo stato d’animo della parrucchiera. Proprio in virtù di questo, la donna è uscita dalla trasmissione da sola. Diego ha provato a seguirla, tuttavia, stando a a quanto emerso di recente sui social pare proprio che le cose non siano andate bene.

Lo sfogo post registrazione della Platano

Attraverso delle Instagram Stories, infatti, Ida Platano ha voluto tranquillizzare tutti i fan di Uomini e Donne dicendo loro di stare bene. Ci sono stati giorni piuttosto provanti, tuttavia, poco alla volta sta recuperando le forze. La protagonista, infatti, ha detto di aver riposato tanto in queste notti ed ha recuperato un bel po’ di ore di sonno. Questo le ha permesso di vedere le cose con maggiore chiarezza e trasparenza.

Poco per volta, dunque, si sta riprendendo da questo nuovo colpo. Ad ogni modo, malgrado tutto, la Platano è fiera della donna che è ed ha ribadito di non avere nessuna intenzione di modificare il suo comportamento e i suoi modi di agire per soddisfare le esigenze e le pretese di altre persone.