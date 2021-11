Nuova crisi per Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez? “Deve essere successo qualcosa…” (FOTO)

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez sono tornati nuovamente al centro dell’attenzione a causa di alcuni gossip. Stando a quanto emerso in queste ore sui social, pare che la coppia stia attraversando un nuovo momento di crisi.

Così come accaduto anche la scorsa estate, anche in queste settimane i due si stanno comportando in modo piuttosto ambiguo. Alcuni utenti del web, poi, hanno riportato alcune segnalazioni degne di nota.

Il gesto inaspettato di Cecilia Rodriguez

Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser pare si respiri di nuovo aria di crisi. Sono diversi giorni che i due non si mostrano più insieme sui social, tuttavia, nel corso di questo fine settimana pare sia accaduto qualcosa di inaspettato che lascia intendere cattivi presagi. I fan più attenti della coppia, infatti, si sono resi conto del fatto che la Rodriguez abbia tolto il “segui” dall’account Instagram di un caro amico di Ignazio.

Nello specifico, pare si tratti del ragazzo con cui Moser ha trascorso questo fine settimana. Questo gesto sembra piuttosto strano, specie in virtù del fatto che, fino a una settimana fa, tra i due sembrava andare tutto per il meglio. Cecilia e Ignazio, infatti, hanno festeggiato il loro quarto anniversario e tutto sembrava essere tranquillo. Negli ultimi giorni, però, qualcosa potrebbe essere andato storto e i vecchi dissapori sembrerebbero essere tornati. (Continua dopo la foto)

La segnalazione su Ignazio Moser

A confermare ulteriormente questa versione dei fatti, poi, ci ha pensato anche un’altra utente di Instagram. La persona in questione ha contattato in privato l’influencer Deianira Marzano dicendole di aver visto Ignazio Moser in compagnia di un altro ragazzo e in loro compagnia non era presente Cecilia Rodriguez. I due pare si trovassero all’interno di un rinomato ristorante di Catania intenti a mangiare sushi.

Della sorella di Belen, dunque, pare non ci fosse neppure l’ombra. Andando sui rispettivi account Instagram, poi, il mistero si infittisce ancora di più. Nessuno dei due protagonisti, infatti, pubblica contenuti in compagnia dell’altro da davvero troppo tempo. La maggior parte dei fan, dunque, sono pronti a giurare che tra loro sia sorto qualche problema, proprio come accaduto la scorsa estate. Non ci resta che attendere per capire se i diretti interessati interverranno sulla vicenda per dare qualche aggiornamento ai fan in merito alla loro vita privata.