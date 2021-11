Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: Gemma disperata, Ida su tutte le furie

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 9 novembre, rivelano che si tornerà a parlare di trono classico e over. Come di consueto, ormai, Maria De Filippi sta portando in televisione una versione rivisitata dello storico talk show di Canale 5 dove non esiste più nessuna distinzione tra i troni.

Ad ogni modo, nel corso dell’appuntamento odierno pare che assisteremo a nuovi contri tra Tina Cipollari e Gemma Galgani. Nel mirino, però, ci finirà anche Ida Platano, la quale si vedrà attaccata da tutti.

Nuova batosta per Gemma nella puntata di oggi di Uomini e Donne

L’astio tra Tina e Gemma è, ormai, cosa nota a Uomini e Donne e, stando a quanto trapelato dagli spoiler, pare che anche nella puntata di oggi si parlerà molto delle due acerrime nemiche. La conduttrice dovrebbe chiamare nuovamente al centro dello studio la dama bianca, la quale racconterà delle evoluzioni della sua conoscenza con Costabile. Tra i due sembrava procedere tutto a gonfie vele ma, a quanto pare, qualcosa sta cominciando ad andare storto

Nel corso dell’appuntamento odierno, infatti, pare che la torinese si troverà a fare i conti con una nuova batosta. A quanto pare, Costabile dirà di non essere più così tanto sicuro di proseguire la sua conoscenza con Gemma. I due hanno avuto delle discussioni anche nel corso delle precedenti puntate, specie perché la Galgani lamentava una certa mancanza di attenzioni da parte del suo corteggiatore. Ebbene, a quanto pare la situazione continuerà a peggiorare.

Spoiler martedì: nuove liti tra gli over

Costabile si convincerà sempre di più del fatto che la torinese sia in studio solamente per far parlare di sé e per aumentare la visibilità e non affatto per trovare davvero l’amore. Ad ogni modo, la situazione peggiorerà nel momento in cui si intrometterà anche Tina Cipollari. L’opinionista non potrà che attaccare la sua acerrima nemica dicendo di dare luogo sempre alle solite tiritere. La Galgani, chiaramente, non potrà che rimanere molto male.

Restando sempre in tema di trono over, anche Ida verrò presa molto di mira. La donna sembrava aver trovato finalmente l’uomo giusto in Diego, tuttavia, le cose pare non stiano andando esattamente nel modo sperato. Per tale motivo, in studio nascerà una bella polemica. Per quanto riguarda Armando, invece, quest’ultimo non perderà occasione per lanciare delle stoccate a Marika, donna che, a quanto pare, non ha ancora dimenticato del tutto.