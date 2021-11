Nicola Pisu litiga con Miriana Trevisan e pronuncia una frase cattiva: “Non si dice a una donna, è orribile” (VIDEO)

Tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan pare si sia venuto a creare un certo astio. Durante la puntata di ieri del GF Vip, infatti, i due hanno avuto modo di confrontarsi in merito alle ultime dinamiche accadute in casa e sono emersi dei retroscena poco piacevoli.

La Trevisan ha deciso di allontanarsi dal ragazzo, in quanto non vuole urtare la sensibilità di suoi figlio. Il suo atteggiamento, però, ha spinto Pisu ad irrigidirsi pesantemente, al punto da arrivare a pronunciare anche delle frasi piuttosto cattive.

Lo scontro tra Nicola e Miriana

La distanza che Miriana Trevisan ha preso da Nicola Pisu pare stia portando a delle conseguenze piuttosto sgradevoli. Nel corso della messa in onda dell’8 novembre, infatti, i due hanno avuto modo di confrontarsi e di discutere. Nicola ha accusato la showgirl di essere stata troppo distante in questi giorni, anche dal punto di vista amichevole. Questa cosa ha provocato molto dolore nel concorrente in quanto non è stato bene fisicamente e necessitava del sostegno della donna.

Lei, dal canto suo, si è difesa dicendo di aver provato a stargli vicino, ma lui l’avrebbe sempre respinta. Il battibecco è andato avanti per diverso tempo al punto da spazientire entrambi i protagonisti. Nicola, allora, ha perso le staffe ed ha lasciato intendere di non voler avere più niente a che fare con la donna. Il giovane, infatti, le ha “augurato” di trovare un altro uomo che, invece di trattarla come fa lui, la tratti male.

La frase cattiva di Pisu contro la Trevisan

Questa frase ha lasciato un po’ tutti senza parole ed ha creato molto sgomento in casa. Diversi coinquilini di Nicola Pisu, infatti, lo hanno redarguito dicendo di essere stato troppo offensivo verso Miriana Trevisan. Nello specifico, Lulù si è confrontata con lui dopo la puntata ed ha ammesso di non aver affatto apprezzato l’uscita del giovane. La principessa, infatti, gli ha detto che fare quel genere di augurio ad una donna è una cosa del tutto sbagliata.

Determinate frasi non andrebbero dette neppure per gioco in quanto nessuna donna merita di essere trattata male. Nicola ha provato a spiegare il suo punto di vista e le sue ragioni. In particolare ha detto di non aver fatto un augurio cattivo alla Trevisan, semplicemente le ha detto che è una di quelle classiche persone attratte dagli uomini che non le trattano bene.