Alex Belli e Delia Duran non sono sposati: lui svela tutto, poi la segnalazione di una presunta amante (VIDEO)

In questi giorni sul web si è molto parlato del matrimonio tra Alex Belli e Delia Duran. Andando un po’ più a fondo sulla questione si è evinto che l’attore pare fosse ancora sposato con la sua prima moglie.

Nel corso della puntata del GF Vip dell’8 novembre, dunque, Adriana Volpe ha posto l’accento sulla questione chiedendo al concorrente di dare una spiegazione. Lui lo ha fatto, pertanto, scopriamo come stanno le cose e anche quale sia il contenuto di una segnalazione giunta in queste ore.

Alex svela che lui e Delia Duran non sono sposati

Stando a quanto emerso Alex Belli e Delia Duran non sono realmente sposati. A confermare tutto è stato il diretto interessato durante la scorsa puntata del Grande Fratello Vip. Adriana Volpe gli ha chiesto di esprimersi sulla vicenda in quanto tutto fosse davvero poco chiaro. Alex, allora, ha detto che con la sua prima moglie risulta attualmente separato. Entrambi hanno firmato tutti i documenti per procedere con il divorzio, tuttavia, le carte non sono state ancora consegnate alla casa comunale.

Il matrimonio con Delia, infatti, non è stato “vero”. Il concorrente ha spiegato che i due hanno dato luogo solamente ad una “promessa”, nell’attesa di poter convolare a nozze a tutti gli effetti. Il loro è stato un rito più religioso e spirituale piuttosto che civile, a seguito del quale entrambi hanno festeggiato insieme a parenti e amici. I due, dunque, almeno per la legge, non sono marito e moglie. (Continua dopo il video)

La segnalazione su Belli

Questo retroscena, però, va a gettare nuove ombre sul rapporto tra Alex Belli e Delia Duran. Per quale ragione i due non hanno chiarito dal principio quale fosse la reale funzione del loro rito, ma hanno continuato a dire di essere sposati a tutti gli effetti? Ad ogni modo, questa non è l’unica incongruenza che pende sul capo di Belli. In queste ore, infatti, l’infleuncer Deianira Marzano ha raccolto la segnalazione di un utente del web la quale ha detto di essere una ex dell’attore.

La donna ha spiegato di aver avuto una relazione con lui mentre l’attore fosse ancora fidanzato. La persona in questione ha chiesto di restare anonima, tuttavia, Deianira ha fatto delle piccole indagini ed ha appreso che quella raccontata dalla donna possa essere la verità. Alex ha, quindi, tradito la sua compagna attuale e anche quelle precedenti?