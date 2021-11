Il Paradiso delle signore trama 11 novembre: Cosimo fa delle confessioni a Flora

La trama della puntata di giovedì 11 novembre del Paradiso delle signore rivela che Tina si troverà a dover prendere una decisione in merito alla sua operazione. Cosimo, invece, incontrerà Flora e quest’ultima farà delle scoperte molto importanti.

Per quanto riguarda Stefania, invece, la ragazza proverà in tutti i modi ad instaurare un rapporto di amicizia con la figlia di Veronica, tuttavia, l’impresa si rivelerà piuttosto ardua. Anche per Salvatore ed Anna ci saranno delle novità.

Tina verso una decisione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata dell’11 novembre del Paradiso delle signore vedremo che il dottore parlerà con Tina e la informerà del fatto che deve sbrigarsi a decidere cosa fare della sua vita. La giovane, però, non riuscirà a decidersi in quanto si mostrerà ancora particolarmente incerta sul fatto di sottoporsi o meno ad un’operazione. Per cercare di spronare la donna, Vittorio deciderà di mettere in pratica una strategia. Nello specifico, il direttore dello shopping center combinerà un incontro tra Tina e una sua fan.

Dopo questo episodio, la giovane Amato riconquisterà la motivazione per non perdere l’occasione di inseguire il suo sogno di cantare. Questo, dunque, la spingerà finalmente a prendere una decisione. Al grande magazzino, intanto, continuerà a respirarsi un clima piuttosto teso. Irene proverà in tutti i modi a rendere la vita di Gemma impossibile e per farlo si servirà anche della complicità di Dora.

Trama 11 novembre: l’incontro tra Cosimo e Flora

Stefania, dal canto suo, non si troverà d’accordo con l’iniziativa delle sue amiche. Il suo scopo, infatti, sarà quello di continuare a provare a stabilire un rapporto pacifico con la figlia di Veronica. L’impresa, però, si rivelerà più ardua del previsto. Nella puntata dell’11 novembre del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Cosimo avrà il suo primo incontro con Flora. La donna, dunque, avrà finalmente l’opportunità di incontrare il giovane e di apprendere da lui delle notizie davvero interessanti.

Bergamini, infatti, svelerà alla fanciulla delle cose che potrebbero tornarle molto utili per il suo scopo. In merito a Salvatore, invece, il giovane dopo essersi preso un momento per riflettere su quanto appena appreso da Anna, deciderà di aiutarla. A tal proposito, Amato dirà di essere disposto ad accompagnare la donna da sua figlia Irene. La Imbriani resterà molto colpita da questo gesto.