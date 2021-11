Tommaso Zorzi svela perché è andato via da Mediaset: “Non mi sentivo a mio agio”, poi il suo parere sul GF Vip 6

Tommaso Zorzi ha rilasciato un’intervista su Fanpage in cui ha parlato di molti argomenti, tra cui anche il suo allontanamento da Mediaset. Una volta terminata la sua esperienza al Grande Fratello Vip 5, il giovane sembrava pronto per cimentarsi in tante nuove avventure nella rete del Biscione.

Purtroppo, però, non è stato così. Stando a quanto emerso nel corso dell’intervista, pare che questa decisione sia stata presa dall’influencer per motivazioni ben precise. Scopriamo quali.

Perché Tommaso è andato via da Mediaset

Nel corso di una recente intervista Tommaso Zorzi ha svelato per quale motivo è andato via da Mediaset. Il giovane ha detto che la sua non può essere definita una vera e propria “fuga”, ma di una presa di coscienza. Il ragazzo, infatti, ha detto di aver capito di non trovarsi a suo agio a rivolgersi al pubblico della televisione commerciale. Il motivo risiere nel fatto che ha provato una certa difficoltà a relazionarsi a tali spettatori in quanto ha capito sin dal primo momento che non gli appartenessero.

Proprio in virtù di questo, ha scelto di prendere le distanze da questo tipo di televisione per dedicarsi a tutt’altro. Il giovane ha anche detto che, secondo il suo punto di vista, la tv ad oggi non offre affatto opportunità ai giovani. Nello specifico, non viene data loro l’opportunità di intervenire su tematiche importanti in contenitori d’elite, ma viene riservato uno spazio marginale.

Zorzi sull’Isola dei famosi e il GF Vip 6

La sua esperienza all’Isola dei famosi, ad esempio, gli ha dato l’opportunità di mettersi in gioco e di capire un po’ quale fosse il target di riferimento. Proprio a seguito di ciò, Tommaso Zorzi ha avuto la conferma che Mediaset non era la tv adatta a lui, almeno per il momento. Proprio per questo ha deciso di cimentarsi in una nuova avventura su Discovery alla guida del nuovo format Drag Race Italia. Qui Tommaso avrà la possibilità di ricoprire un ruolo da protagonista e potrà esprimersi senza filtri e senza sovrastrutture.

Durante l’intervista, poi, ha commentato anche questa edizione del GF Vip ed ha detto di fare il tifo per Manuel Bortuzzo. Quest’ultimo sta lanciando un messaggio molto importante, ovvero, rendere normale una “diversità”. Questo è un tema che sta molto a cuore all’influencer, pertanto, si augura che il concorrente possa andare avanti ancora a lungo.