Uomini e Donne, nella puntata di oggi: Ida disperata, baci importanti per le troniste

Le anticipazioni della puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 10 novembre rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente Ida. La donna sta conoscendo Diego, con il quale c’è stato anche un bacio.

Le cose sembravano andare per il verso giusto, tuttavia, qualcosa sembra sia andato storto. Al trono classico, invece, le due troniste si daranno un gran da fare in quanto entrambe baceranno un corteggiatore.

Nella puntata di oggi Ida esce dallo studio

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che continuerà il dibattito tra Gemma, Isabella e Armando. La Ricci è divenuta il bersaglio preferito del napoletano e della torinese, sta di fatto che non perdono mai occasione per mortificarla. Ad ogni modo, la donna continuerà a difendersi egregiamente come ha sempre fatto. In seguito, poi, verrà chiamata al centro dello studio Ida Platano. La donna sta conoscendo Diego e fino alla scorsa registrazione tutto sembrava andare per il meglio.

Nei giorni a seguire, però, sembra sia nata qualche complicazione, sta di fatto che ka dama racconterà alcuni problemi nel loro rapporto. Dinanzi i soliti teatrini, dunque, alcuni dei presenti in studio cominceranno ad attaccare la protagonista dicendole di essere lei la causa del fallimento di tutte le sue relazioni. Lei proverà a difendersi, tuttavia, non sarà molto in grado di gestire la situazione. Proprio per tale ragione, la donna finirà per uscire più volte dallo studio.

Baci importanti a Uomini e Donne

Tina, chiaramente, non potrà fare a meno di rincarare la dose e di peggiorare ancor di più la situazione. Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, poi, si parlerà anche di trono classico. Per quanto riguarda Andrea Nicole, quest’ultima è uscita con Ciprian. I due hanno trascorso dei momenti molto piacevoli a seguito dei quali c’è stato anche un bacio. In studio, poi, i due racconteranno le emozioni provate e la tronista rivelerà di non fidarsi del giovane.

Mentalmente si dirà più attratta da lui, tuttavia, si fida molto di più di Alessandro. Questo, chiaramente, non la sta limitando nelle azioni. In merito a Roberta, invece, la tronista è uscita con Luca e anche tra loro due c’è stato un bacio molto passionale. In studio tutti si renderanno conto della palese chimica esistente tra i due e la ragazza non potrà negarlo.