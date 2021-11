Guendalina Tavassi picchiata dal suo ex Umberto? “Telefono spaccato” cosa è successo (VIDEO)

La giornata di ieri è stata particolarmente intensa per Guendalina Tavassi e il suo ex Umberto, sta di fatto che la donna lo ha accusato di averla picchiata. I due stanno decidendo i dettagli del divorzio, in quanto il loro matrimonio è giunto al capolinea.

Ad ogni modo, la situazione sta prendendo una piega piuttosto complessa. L’influencer, infatti, nelle Instagram Stories del suo avvocato, ha pubblicato dei video in cui ha mosso delle gravi accuse contro il suo ex. Lui, di rimando, non ha esitato a replicare. Scopriamo cosa è emerso.

Guendalina Tavassi accusa l’ex di averla picchiata

Ieri, Guendalina Tavassi ha pubblicato dei video dall’account del suo avvocato in cui ha dichiarato di essere stata picchiata dal suo ex Umberto. I due si trovavano dall’avvocato per poter discutere dei termini del divorzio, dell’affidamento dei figli e di tutte le faccende burocratiche connesse a questo tipo di provvedimento. Ad un certo punto, però, la donna ha detto che il suo ex ha perso le staffe e l’ha aggredita finendo addirittura per distruggere il suo cellulare.

La protagonista è apparsa alquanto scossa e provata per quanto accaduto ed ha dichiarato che, stavolta, non ha nessuna intenzione di rimanere in silenzio come fatto la volta precedente. In questa circostanza renderà pubblico tutto quello che accadrà nella sua vita in merito a questa delicata situazione. Anche Umberto, dal canto suo, ha deciso di non mantenere il silenzio e si è sfogato con i fan.

La versione di Umberto D’Aponte

Dopo che Guendalina Tavassi ha dichiarato pubblicamente di essere stata picchiata dal suo ex, Umberto ha preso la parola ed ha raccontato la sua versione dei fatti. L’uomo ha spiegato di non aver mai toccato neppure con un dito la sua ex. L’unica azione commessa è stata quella di rompere il cellulare della donna. Il motivo risiede nel fatto che Umberto si è reso conto che la donna stesse registrando la loro conversazione con l’avvocato, senza chiedere neppure il consenso.

Considerando che si stessero toccando temi piuttosto delicati, Umberto ha agito d’impulso ed ha commesso questo gesto di rabbia. Ad ogni modo, tutto questo esula completamente dalle gravi accuse di aggressione mosse da Guendalina. Per tale ragione, il protagonista ha dichiarato di aver sporto denuncia contro la donna e il suo avvocato per diffamazione. Non ci resta che attendere perché lo show è appena cominciato.