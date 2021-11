Delia Duran incastrata, spunta una chat privata in cui dichiara di sapere che Alex e Soleil stiano recitando: “Lo so…” (FOTO)

I dubbi che molti telespettatori avevano sul triangolo amoroso che si è venuto a creare tra Alex, Soleil e Delia Duran sembrano essere divenuti certezza in quanto è stata resa nota una chat alquanto compromettente. Nello specifico, si tratta di una conversazione intercorsa tra la “moglie” di Belli e i fan della Sorge.

In tale chat, la modella ha dichiarato di essere a conoscenza che tra i due ci sia solo finzione. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che è emerso.

La chat privata di Delia su Alex e Soleil

In queste ore è spuntata sul web una chat privata di Delia Duran in cui la donna parla del rapporto tra Alex e Soleil ai fan di quest’ultima. La cosa che ha generato maggiore sgomento è il fatto che la compagna dell’attore abbia ammesso di sapere che i due stiano solo giocando. Nello specifico, infatti, la protagonista ci ha tenuto a tranquillizzare tutti i fan di Soleil dicendo loro di stare sereni in quanto lei è tranquillissima.

Stando a quanto emerso, infatti, Delia ha ammesso di essere a conoscenza che i due concorrenti stia sono dando luogo ad una messinscena per creare un po’ di scompiglio all’interno della casa. Il contenuto di questa conversazione privata è divenuto virale in men che non si dica sui social e, come prevedibile, ha sollevato un bel polverone. In molti, infatti, si stanno scagliando contro i protagonisti di questo teatrino. (Continua dopo la foto)

La Duran e Belli erano d’accordo?

Se Delia Duran sapeva perfettamente quello che sarebbe accaduto tra Alex e Soleil per quale ragione ha “finto” di essere disperata e in preda ad attacchi di gelosia? Per la maggior parte dei telespettatori la risposta è alquanto ovvia e scontata. Delia potrebbe aver fatto un accordo sin dal principio con il suo compagno. I due avrebbero, dunque, architettato sin dall’inizio questa farsa per creare sgomento e per far parlare di sé.

Secondo molti, però, il piano non sarebbe ancora volto al termine. In molti credono che l’intento finale di Alex sia quello di spingere lo staff del GF Vip a far entrare la Duran in casa, ma non come semplice ospite, bensì come concorrente. Considerando l’astio esistente con Soleil, infatti, se questo accadesse ce ne sarebbero da vedere delle belle. Non ci resta che attendere, quindi, per scoprire se tutto questo accadrà.