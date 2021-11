Il Paradiso delle signore trama 12 novembre: Agnese scopre del figlio illegittimo, Flora incastra Adelaide e Umberto

Nella puntata di venerdì 12 novembre del Paradiso delle signore assisteremo a dei colpi di scena molto interessanti. Il primo riguarderà la scoperta che farà Flora. La donna, infatti, apprenderà una verità scomoda per Umberto e Adelaide.

Il secondo avvenimento degno di nota, poi, sarà la scoperta che farà Agnese in merito al figlio illegittimo di suo marito Giuseppe. Ad ogni modo, anche per Tina ci sarà una grande novità. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Flora fa una scoperta su Umberto e Adelaide nella puntata del 12 novembre

Quella del 12 novembre sarà una puntata molto avvincente del Paradiso delle signore. Tina si troverà a dover prendere una decisione in merito al suo intervento. Il tempo di riflessione giungerà, ormai, al capolinea, pertanto, sarà necessario fare una scelta e la giovane Amato la farà senza indugio. Flora, dal canto suo, continuerà ad indagare sul passato di Achille. La conversazione con Cosimo le ha aperto un mondo, pertanto, la giovane prenderà coscienza di un fatto inaspettato.

Nel dettaglio, infatti, alla donna sarà palese che Adelaide e Umberto avessero una relazione. Questo, chiaramente, andrà a compromettere considerevolmente l’opinione della giovane sui due protagonisti. Pertanto, Flora sarà decisa ad andare fino in fondo a questa storia per capire le cause della morte di suo padre. Nel frattempo, a Villa Guarnieri ci sarà un nuovo arrivo.

Agnese scopre la verità su Giuseppe al Paradiso delle signore

Nella puntata di venerdì 12 novembre del Paradiso delle signore, infatti, ci sarà una new entry. Il nipote della contessa Adelaide, Marco di Sant’Erasmo, sarà giunto a Milano e farà una sorpresa a sua zia presentandosi in villa. Su di un altro versante, poi, vedremo che Agnese sarà in preda al panico. Mettendo ordine in casa, infatti, la sarta troverà improvvisamente la foto di un ragazzino tra gli effetti personali di Giuseppe.

Questa scoperta accenderà un campanello d’allarme nella donna, la quale comincerà a vedere con maggiore chiarezza la situazione. La protagonista, infatti, comincerà finalmente a realizzare quale possa essere il reale motivo che ha spinto suo marito a ripulire il loro conto in banca. Presa dalla disperazione, dunque, Agnese andrà da Giuseppe e gli chiederà un chiarimento. Messo con le spalle al muro, il signor Amato non potrà fare a meno di raccontarle tutta la verità. Pertanto, Agnese scoprirà che suo marito ha un figlio illegittimo in Germania.