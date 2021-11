Rosa Perrotta ha partorito, ma ci sono state complicazioni: “Ha problemi, lo tengono sotto osservazione” (VIDEO)

Il 9 novembre Rosa Perrotta ha partorito dando alla luce il suo secondo figlio Mario Achille. L’annuncio del parto, però, è arrivato solo in queste ore in quanto pare ci siano state delle complicazioni per il piccolo.

Rosa ha raccontato ai suoi fan quanto sia successo e si è mostrata piuttosto in ansia. Ovviamente, accanto a lei c’è sempre stato il suo compagno Pietro che ha fatto di tutto per rassicurarla. Scopriamo che cosa è successo.

Rosa ha partorito, ma qualcosa va storto

Rosa Perrotta ha partorito per la seconda volta, ma in questo caso ci sono stati dei problemi. L’ex tronista di Uomini e Donne, infatti, ha pubblicato dei video dal letto dell’ospedale in cui ha spiegato che cosa sia accaduto a lei e a suo figlio. La giovane si è sottoposta a parto cesareo, in quanto il medico ha ritenuto opportuno programmare l’evento. Ieri, dunque, è stata ricoverata per dare alla luce il suo secondogenito. Durante il parto, però, il piccolo Mario Achille ha avuto dei problemi.

La giovane ha spiegato che ha avuto delle difficoltà corporee ad adattarsi al mondo esterno. Questo, quindi, ha generato un po’ di ansia in lei e nei medici, i quali hanno ritenuto opportuno tenere il neonato sotto osservazione. Per tutta la giornata di ieri, infatti, il piccolo è stato in incubatrice, in modo da monitorare in modo costante e ineccepibile tutta la situazione.

La Perrotta si sfoga: come sta ora Mario Achille

Nel corso delle Instagram Stories, Rosa Perrotta ha manifestato tutta la sua angoscia dopo aver partorito. Ad ogni modo, l’influencer ci ha anche tenuto a chiarire che i medici l’hanno rassicurata dicendo che è una cosa che può tranquillamente accadere. Questa mattina, però, sono arrivate delle buone notizie. Il piccolo Mario Achille sembra stare meglio, sta di fatto che è uscito dall’incubatrice ed è stato portato in stanza dalla madre.

La Perrotta è stata contentissima di poter finalmente abbracciare suo figlio. Fino a questo momento, infatti, non ha potuto neppure allattarlo. Per tale motivo, ha provveduto a mettere in una boccettina il cibo da dargli. Poco alla volta, però, la situazione sta rientrando nella norma e non è escluso che nel giro di poco tempo la protagonista possa essere dimessa e tornare a casa con Pietro, Mario Achille e il suo primogenito Ethan.