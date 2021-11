Oroscopo 11 novembre 2021: resa dei conti per Cancro, Acquario evitate i conflitti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 11 novembre esortano i nati sotto il segno del Cancro a fare un’analisi introspettiva. Gli Acquario devono evitare le discussioni, mentre i Pesci possono mettersi in gioco.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di alti e bassi in ambito professionale. Se vi trovate a dover affrontare delle novità è meglio andarci piano. Non commettete errori di distrazione in quanto attorno a voi potrebbero esserci persone che non aspettano altro che vedervi cadere.

Toro. L’amore è importante, quindi, cercate di dare peso ed importanza a questo aspetto della vostra vita. In ambito professionale potrebbe nascere qualche disguido, ad ogni modo, nulla che non possa risolversi con un sano scambio di opinioni.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 11 novembre 2021 esorta i nati sotto questo segno ad essere meno chiacchieroni. Spesso tendete a riempirvi la bocca di promesse, che non sempre riuscite a mantenere. Questo vi fa perdere di credibilità.

Cancro. Oggi dovete fare i conti con la vostra coscienza. Ogni tanto giunge il momento di fare un resoconto della propria vita, in modo da scoprire quali siano stati gli errori commessi e le faccende sulle quali intervenire.

Leone. In ambito professionale avete in ballo molte cose. Talvolta potrebbe venirvi voglia di mandare tutto all’aria, ma non fatelo. Anche se le cose non vanno esattamente nel modo sperato non vale assolutamente la pena di perdere tutto.

Vergine. Le stelle vi invitano a mantenere la calma in amore. Se state affrontando dei cambiamenti importanti, come un trasloco o un cambio di lavoro è opportuno tenere gli occhi ben aperti e non farsi prendere dal panico.

Previsioni 11 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Buon momento per quanto riguarda le emozioni. Non datevi per vinti e manifestate in modo chiaro ed onesto le vostre intenzioni. Dal punto di vista professionale, invece, potreste trovarvi dinanzi delle sfide.

Scorpione. In questo periodo vi sentite un po’ demotivati sotto più punti di vista. Specie in ambito professionale sentite il bisogno di una novità o di quello sprint in più in grado di gettare un po’ di pepe nella vostra vita. Anche in amore potreste essere vittime della monotonia.

Sagittario. L’Oroscopo dell’11 novembre esorta i nati sotto questo segno a prendere al volo delle opportunità, specie per quanto riguarda l’amore. Sul lavoro siete audaci e sicuri di voi, queste qualità saranno sicuramente riconosciute.

Capricorno. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento molto importante per quanto riguarda il lavoro. Ci sono delle grandi cose in ballo, pertanto, cercate di non darvi per vinti. In amore dovete osare un po’ di più.

Acquario. Cercate di evitare i conflitti in quanto questo non è un buon momento per incorrere in discussioni sterili e futili. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono delle belle novità all’orizzonte.

Pesci. Siete desiderosi di mettervi in gioco e di riscattarvi sotto più punti di vista. Dal punto di vista professionale, invece, è importante tenere alta la guardia. In amore siate più audaci e non nascondete le vostre emozioni.