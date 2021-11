GF Vip, Giucas Casella sarebbe fidanzato con l’agente Giuseppe: lo scoop di Antonella Mosetti (FOTO)

Sul web stanno trapelando delle strane voci sul conto di Giucas Casella, nello specifico, pare che il prestigiatore sia fidanzato con il suo agente Giuseppe. Lui sarebbe l’uomo che lunedì scorso ha accompagnato la cagnolina nel programma per portarla al suo padrone.

A sganciare questa bomba è stata Antonella Mosetti. Nel corso di una diretta sui social, infatti, la showgirl si è lasciata scappare qualcosa di troppo. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

La bomba della Mosetti su Giucas e il presunto fidanzato

Non è un mistero che Giucas Casella sia bisessuale. Il concorrente del GF Vip, infatti, in una precedente puntata del reality show ha rivelato di non fare alcuna distinzione in amore. Nella sua vita è stato sia con donne sia con uomini, in quanto desidera vivere la sua vita sentimentale nella libertà più totale. Ad ogni modo, nel corso di questa esperienza nel programma di Canale 5, il concorrente ha dichiarato in più occasioni di avere una compagna, che lo attende a casa e si sta prendendo cura della sua cagnolina.

La verità, però, potrebbe non essere questa. Nel corso di una diretta su Tik Tok, infatti, Antonella Mosetti ha svelato che Giucas Casella, in realtà, sia fidanzato con Giuseppe, il suo agente. Tra i due ci sarebbe una relazione che va avanti da diversi anni, tuttavia, i due hanno interesse a mantenerla segreta. La storia con la compagna, dunque, sarebbe una copertura del mago per nascondere la situazione. (Continua dopo la foto)

Reticenza da parte dell’agente di Casella

Ad ogni modo, se il protagonista è venuto allo scoperto parlando del suo orientamento sessuale, per quale ragione dovrebbe tenere nascosta questa cosa? L’unica ipotesi plausibile è che il presunto fidanzato di Giucas Casella, Giuseppe, non voglia che si sappia il suo orientamento. Almeno per il momento, però, la vicenda resta ancora abbastanza oscura. Il diretto interessato, infatti, non è stato messo al corrente di quanto sta accadendo al di fuori della casa a sua insaputa.

Anche Giuseppe ha preferito non esporsi sulla questione, pertanto, non ci resta che attendere almeno la prossima messa in onda del Grande Fratello Vip per scoprire in che modo si evolverà la vicenda. Antonella, dal canto suo, non ha salvato la diretta, pertanto, non è più possibile prendere visione di quanto dichiarato con i fan.