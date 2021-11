GF Vip, una concorrente ha un malore e grida disperata: “Mi sento male” la regia censura tutto (VIDEO)

In queste ore è accaduto un fatto piuttosto strano nella casa più spiata d’Italia. Nello specifico, pare che una concorrente abbia avuto un malore anche piuttosto importante e la regia del GF Vip ha censurato tutto.

Il video in questione è stato pubblicato su alcune pagine social che si occupano di Grande Fratello e i commenti del web hanno cominciato a diffondersi in men che non si dica. Per quale ragione lo staff ha preferito non mandare in onda questi filmati? Scopriamo cosa è accaduto.

Un concorrente ha un malore

Sul web è stato diffuso un video in cui si sente una concorrente gridare disperata nella casa del GF Vip a causa di un malore. Nella clip in questione è inquadrato il bagno, in cui era presente Katia Ricciarelli. Quest’ultima, nel sentire le grida disperate della donna, si è molto spaventata, al punto da chiedere più volte che cosa stesse succedendo. In sottofondo, poi, si è udita una voce femminile, che tutti i telespettatori hanno dichiarato essere quella di Clarissa, dire di stare malissimo.

Sempre da questo video, poi, si sente Manila Nazaro fare di tutto per tranquillizzare la persona in questione. La donna, infatti, ha detto alla sua coinquilina di calmarsi e che presto arriverà qualcuno ad aiutarla, molto probabilmente un medico. Nel frattempo, Katia ha continuato a chiedersi che cosa fosse successo, così come i telespettatori da casa. Ad un certo punto, però, il filmato si p interrotto.

Il GF Vip censura tutto

La regia del GF Vip ha deciso di censurare quanto stesse accadendo al concorrente in questione non facendo capire nulla circa la natura del malore. Nel video, infatti, improvvisamente è stato staccato l’audio e dopo una manciata di secondi è cambiata anche l’inquadratura. Essa si è spostata in camera da letto, luogo in cui non era presente assolutamente nessuno. Il pubblico da casa si è molto spaventato per quanto accaduto, anche perché non si è capito cosa fosse successo davvero.

Molti utenti, però, si sono mostrati anche piuttosto indignati a causa di tutte queste censure che sta apportando lo staff del reality show. Dopo le numerose squalifiche dell’anno scorso e le faccende piuttosto incresciose, quest’anno lo staff è molto più attento ai contenuti che vengono mandati in onda. Questo comportamento, però, sta infastidendo i telespettatori.