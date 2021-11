Uomini e Donne, anticipazioni oggi pomeriggio: bacio passionale tra Andrea Nicole e Ciprian ma…

Nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne assisteremo ad un altro bacio incandescente, ovvero, quello tra Andrea Nicole e Ciprian. Tra i due si è venuta a creare una sintonia piuttosto forte che sta portando i protagonisti a legarsi sempre di più.

Ad ogni modo, nel coso della messa in onda vedremo anche che ci saranno dei ripensamenti da parte della tronista. Al trono over, invece, continueranno gli estenuanti diverbi di cui sarà protagonista Gemma.

Cosa vedremo oggi pomeriggio al trono over

Le anticipazioni della puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne, giovedì 11 novembre, rivelano che continuerà il dibattito che vede al centro dell’attenzione Gemma. La precedente messa in onda si è conclusa con la Galgani presa di mira dagli opinionisti e anche da Tinì. La dama bianca è stata scaricata anche da Costabile, sta di fatto che l’uomo ha accettato addirittura di conoscere una nuova pretendente.

Questa scelta è stata presa con molta sofferenza dalla Galgani che, stando a quanto emerso, ancora sembra sperare in un ripensamento. Restando sempre in tema di trono over, poi, vedremo che saranno chiamati in causa anche Biagio e Armando, i cavalieri più discussi di questa edizione del talk show pomeridiano. Entrambi sembrano non riuscire a trovare la serenità all’interno del programma, pertanto, non ci resta che attendere la puntata per scoprire in quali altri esilaranti dinamiche si andranno ad infilare.

Altro bacio passionale a Uomini e Donne

Per quanto riguarda il trono classico, invece, nella puntata di oggi pomeriggio di Uomini e Donne vedremo che si parlerà molto di Andrea Nicole. La tronista ha deciso di uscire con Ciprian. I due hanno trascorso svariato tempo insieme e si sono trovati piuttosto bene. La sintonia è divenuta tale al punto che tra i due è stato impossibile frenare un bacio molto passionale. Al momento non è ancora chiaro se il tutto verrà mandato in onda in modalità integrale o ridotta.

Ad ogni modo, una volta tornata la linea allo studio, la protagonista non potrà fare a meno di palesare il suo interesse per Ciprian. Nello specifico, dirà di essere molto attratta da lui, sia fisicamente sia mentalmente. Tuttavia, a frenarla vi è il fatto che non riesce a fidarsi del corteggiatore. Tra lui e Alessandro, infatti, nutre molta più fiducia nel secondo.