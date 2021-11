Guendalina Tavassi pubblica chat private con l’ex Umberto in cui lo incastra: “Non vuole i figli e mi maltrattava davanti a loro” (FOTO)

Continua la guerra mediatica tra Guendalina Tavassi e il suo ex Umberto, stavolta la donna ha deciso di pubblicare chat private in cui ha provato ad incastrare il suo ex. Nello specifico, la protagonista ha voluto mostrare a tutti quelli che la seguono il vero volto dell’uomo.

Quest’ultimo, ha sempre dichiarato che Guendalina gli sta facendo la guerra tenendogli lontani i bambini, tuttavia, dagli screenshot mostrati dall’influencer pare che la verità sia un’altra. Scopriamo nel dettaglio quello che è emerso.

Le chat provate pubblicate da Guendalina Tavassi

La separazione tra Guendalina Tavassi e il suo ex Umberto si sta svolgendo in modo tutt’altro che pacifica, sta di fatto che la donna ha voluto sbugiardare l’uomo pubblicando addirittura delle chat private. L’intento della protagonista era quello di dimostrare a tutti coloro i quali stanno seguendo questa intricata vicenda che il suo ex stia raccontando una montagna di bugie. L’uomo, infatti, tra le sue IG Stories ha sempre ribadito di amare i suoi figli e di stare malissimo nel non sapere quando potrà rivederli. Guendalina, però, ha raccontato una storia diversa.

La donna ha detto che lei si è sempre battuta per far in modo che l’uomo vedesse i bambini e fosse presente nella loro vita. A tal proposito era disposta a decidere con l’avvocato i giorni nei quali lui li avrebbe dovuti vedere. Umberto, però, pare abbia sempre infranto le regole imposte non facendosi vivo con i figli nei giorni prestabiliti. A testimonianza di ciò ci sono dei messaggi. (Continua dopo le foto)

La reazione dell’ex Umberto

Nelle chat private pubblicate da Guendalina Tavassi, l’ex Umberto le diceva all’ultimo momento che non sarebbe potuto andare a prendere i figli a scuola, pertanto, ci sarebbe dovuta andare lei. In altri messaggi poi, si vede sempre Umberto dire a Guendalina di voler riaccompagnare i bambini a casa dopo pochissimo tempo rispetto a quando era andato a prenderli. Inoltre, la protagonista ha accusato l’ex di averla anche maltrattata davanti ai bambini.

Insomma, una serie di testimonianze che, almeno per il momento, sembrerebbero essere in favore della Tavassi. D’Aponte, dal canto suo, non si è ancora espresso sulla vicenda. L’uomo ha rimosso tutte le sue Instagram Stories in cui parla di questa faccenda. Nello specifico, ha dichiarato di essersi pentito di aver dato luogo a questo spettacolo, pertanto, ha ritenuto opportuno fermare questa guerra mediatica. Non ci resta che attendere per vedere cosa accadrà.