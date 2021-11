Lutto a Uomini e Donne, muore Riccardo del trono over: chi era e cosa è successo (FOTO)

Il 10 novembre è stata una giornata molto triste per tutto lo staff di Uomini e Donne in quanto c’è stato un gravissimo lutto che ha colpito il trono over. Un esponente di tale categoria, Riccardo Ravalli, è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale che lo ha ucciso.

Il pubblico della trasmissione è rimasto completamente senza parole per il triste avvenimento. Alcuni esponenti che hanno condiviso con lui questa esperienza hanno voluto mostrare vicinanza e cordoglio alla famiglia. Vediamo cosa è successo.

L’incidente che ha ucciso il cavaliere del trono over

Riccardo Ravalli, ex esponente del trono over di Uomini e Donne è morto a seguito di un incidente stradale e tutto il programma è in lutto. Stando a quella che è la ricostruzione dei fatti, l’uomo si trovava a bordo del suo furgone sul tratto autostradale dell’Autobrennero, a poca distanza dal casello Reggiolo-Rolo quando c’è stato l’impatto. L’uomo si è schiantato con la sua vettura contro un camion che lo precedeva. L’urto è stato estremamente violento, sta di fatto che non ha lasciato scampo al protagonista.

Quando ambulanza, polizia e vigili del fuoco sono arrivati sul posto, infatti, non si è potuto fare a meno di constatare il decesso. Riccardo pare sia rimasto intrappolato nelle lamiere non avendo alcuna possibilità di salvarsi. Per quanto riguarda colui che era alla guida del mezzo pesante, invece, lui è riuscito a salvarsi restando indenne dall’incidente. Al momento sono in corso delle indagini per capire la natura dell’incidente.

Esponenti di Uomini e Donne in lutto

Pare che su tale tratto autostradale ci fossero delle cose sporadiche che hanno generato un affollamento di auto specie in prossimità del casello. Per adesso, però, non è chiara l0esartta dinamica dell’impatto. Non si esclude che Riccardo possa essere stato colto da un malore, da un colpo di sonno, oppure, che possa essersi semplicemente distratto. Uomini e Donne è in lutto per la grave perdita, specie per la giovane età della vittima, infatti, Riccardo aveva 39 anni.

Nel corso della sua esperienza a Uomini e Donne, Riccardo si era relazionato con Daniela Di Napoli. Tra i due, però, le cose non sono andate molto bene, sta di fatto che dopo poco tempo hanno interrotto la loro relazione e lui è andato via dalla trasmissione. A mostrare dolore per quanto accaduto è stata l’ex dama Luisa Anna Monti, la quale si è detta profondamente dispiaciuta per quanto accaduto.