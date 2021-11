Il Paradiso delle signore spoiler 15 novembre: Ludovica spiazza Flora con una confessione

Gli spoiler della puntata di lunedì 15 novembre del Paradiso delle signore rivelano che Flora farà una nuova scoperta su suo padre Achille. Stavolta, a darle delle informazioni sulla vicenda sarà Ludovica.

Per Gemma, intanto, arriveranno delle belle novità per quanto riguarda il suo futuro professionale. A Villa Guarnieri, invece, si respirerà aria di tensione a causa della presenza di Marco, il nipote di Adelaide.

Tensioni a Villa Guarnieri nella puntata del 15 novembre

Nella puntata del 15 novembre del Paradiso delle signore vedremo che Tina percepirà una certa tensione a casa tra i suoi genitori. La fanciulla sarà ignara di tutto quello che è accaduto tra suo padre e sua madre, pertanto, si attribuirà la colpa dei malumori. In realtà, Giuseppe e Agnese sono in freddo in quanto la donna ha appena appreso che suo marito ha, in realtà, un figlio illegittimo in Germania avuto da una sua amante. Armando, dal canto suo, si troverà ad avere un alterco abbastanza acceso con il marito della sarta.

A Villa Guarnieri, intanto, ci sarà un po’ di tensione. Il ritorno del nipote della contessa Adelaide ha sconquassato un po’ gli animi. Ad ogni modo, Lo scopo di Marco sarà quello di aspettare che passi un po’ di tempo nell’attesa e nella speranza che suo fratello maggiore smetta di nutrire rabbia per ciò che ha fatto. Ciò che è accaduto a Torino, però, sarà difficilmente dimenticabile, pertanto, l’impresa si rivelerà davvero troppo difficile.

Flora fa un’altra scoperta al Paradiso delle signore

Su di un altro versante, poi, vedremo che al Paradiso delle signore, nella puntata del 15 novembre, Gemma riceverà una bella notizia. La fanciulla, infatti, apprenderà di essere stata promossa a Venere a tutti gli effetti. La donna supererà, dunque, il periodo di prova in maniera egregia e sarà pronta a dare il meglio di sé in questo nuovo progetto professionale.

Flora, dal canto suo, continuerà ad indagare sul padre. Le recenti scoperte l’hanno lasciata senza parole, tuttavia, ciò che apprenderà a breve la lascerà ancora più spiazzata. Ludovica, infatti, deciderà di parlare con lei e di svelarle un’inaspettata verità su Achille. La Brancia, infatti, dirà alla giovane che l’uomo fosse, in realtà, un truffatore. Nel frattempo, Flora avrà un confronto anche con Umberto. Quest’ultimo sembrerà riuscire a convincerla di non c’entrare assolutamente nulla con le faccende inerenti Ravasi.