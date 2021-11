Oroscopo 12 novembre 2021: Toro più furbi, Bilancia agite con cautela

Secondo l’oroscopo del 12 novembre, Scorpione e Sagittario vivranno momenti molto passionali in amore. Gli Ariete sono turbati e i Toro devono essere meno buoni con tutti

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata piuttosto turbolenta per i nati sotto questo segno. I nuovi progetti necessitano di una maggiore attenzione per decollare. In ambito sentimentale, invece, è importante essere onesti e parlare in modo schietto è sincero di ciò che non va.

Toro. Essere troppo buoni potrebbe non essere la scelta giusta. La bontà va dosata e, soprattutto, adoperata solo con coloro che la meritano. In campo professionale è il momento di tirare fuori gli artigli e di dimostrare le vostre potenzialità.

Gemelli. L’oroscopo del 12 novembre denota una giornata all’insegna dei cambiamenti. Spesso tendete ad annoiarmi della routine, sia in ambito professionale sia sentimentale. Ad ogni modo, cercate di non prendere delle decisioni con troppa leggerezza.

Cancro. La vita di coppia potrebbe riservare delle sorprese. Cercate di non essere scontati e di trovare sempre il modo di stupire l’altro. In ambito professionale, invece, saranno privilegiati coloro i quali dimostreranno tenacia e impegno.

Leone. Se state attraversando un periodo di transizione è importante trovare un equilibrio tra mente e cuore. Propendere troppo per l’uno o per l’altro potrebbe rivelarsi una scelta poco saggia. Sul lavoro ci vuole intraprendenza e un pizzico di fortuna.

Vergine. Momento decisivo per le coppie in crisi. Se state attraversando una fase complicata, adesso è il momento di prendere una decisione definitiva. Continuare ad avere il piede in due scarpe non vi porterà da nessuna parte.

Previsioni astrali 12 novembre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Non bisogna mai prendere decisioni importanti quando si è nervosi o si ha fretta. Pertanto, sei necessario fare una scelta è bene prendersi del tempo. Sia in ambito professionale, sia nella sfera privata è importante avere tatto.

Scorpione. L’oroscopo del 12 novembre denota una giornata molto positiva per quanto riguarda i sentimenti. L’amore la farà da padrone per tutto il fine settimana. Approfittate di questo momento per concedervi una piccola fuga romantica.

Sagittario. I sogni nel cassetto potrebbero presto essere tirati fuori e diventare realtà. La cosa importante è lottare sempre per raggiungere i propri obiettivi e mettersi in gioco. In amore non prendete decisioni dettati solo dall’istinto.

Capricorno. L’intraprendenza è una dote che caratterizza molti dei nati sotto questo segno punto ad ogni modo anche a voi capita nei momenti no in cui apparire impacciati e poco professionali. Quando questo accade è importante saper riconoscere i propri errori e non ripeterli.

Acquario. Giornata di faville Per quanto riguarda l’amore. In ambito professionale molti di voi potrebbero aver concluso un progetto importante. Si prospettano momenti colmi di entusiasmo e gratificazioni.

Pesci. Chi ha appena cominciato un nuovo progetto deve valutare attentamente i pro e i contro. Avere tante responsabilità e soddisfacente, tuttavia, implica anche molto impegno e qualche preoccupazione.