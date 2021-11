Belen Rodriguez rompe il silenzio sulla crisi con Antonino Spinalbese: il commento spiazza tutti (FOTO)

Da giorni non si sta facendo altro che parlare della possibile crisi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. Se fino a questo momento c’erano solo dubbi, adesso sembra essere trapelato qualcosa in più sulla vicenda.

Ad intervenire sulla questione, infatti, è stata proprio la showgirl. Quest’ultima, nel rispondere al commento di un utente al di sotto del suo ultimo post, ha fatto una confessione. Scopriamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Il duro commento di un fan di Belen

In queste ore, Belen Rodgriguez è intervenuta sui social in merito alla possibile crisi con Antonino Spinalbese. La donna ha pubblicato un post in cui è inquadrato suo fratello Jeremias intento a tenersi in equilibrio con le mani su di una scogliera. Tale immagine è stata corredata anche su una didascalia incentrata proprio sull’equilibrio, ma adoperato in senso metaforico. Nello specifico, infatti, la showgirl ha detto che solo chi ha vissuto gli estremi è in grado di trovare l’equilibrio nella propria vita.

Sia la foto sia la frase sono piaciute davvero moltissimo ai numerosi fan della conduttrice televisiva. Ad ogni modo, c’è chi non ha potuto fare a meno di sfruttare questo post per improntare la conversazione sulla sfera privata della Rodriguez. Un utente, infatti, ha ironicamente chiesto alla donna chi sarebbe stato adesso il prossimo uomo con il quale si sarebbe fidanzata. Dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, da cui è nato il piccolo Santiago, e il probabile fallimento della relazione con Antonino, da cui è nata Luna Marie, chi sarà il prossimo?

La Rodriguez sulla crisi con Antonino

Quest’allusione sulla possibile crisi con Antonino Spinalbese, però, non è affatto piaciuta a Belen Rodriguez, la quale non ha esitato a replicare in modo piuttosto piccato. Nello specifico, la protagonista ha detto, in maniera abbastanza acida, che questi saranno affari suoi. La risposta, dunque, ha fatto trapelare un velo di astio e risentimento per tutto quello che sta succedendo nella sua vita privata.

Al di sotto di tale risposta, poi, sono intervenuti anche altri utenti i quali hanno preso le difese della showgirl. Nello specifico, c’è chi ha esortato i più curiosi a farsi gli affari propri e a lasciare che la donna prenda le decisioni più opportune in modo assolutamente libero e indipendente. Altri, invece, l’hanno esortata a restare per un po’ di tempo da sola in modo da imparare a stare bene anche con se stessa.